Acidente interdita pista na Rodovia do Sol em Guarapari

Um grave acidente envolvendo três veículos na altura do quilômetro km 36, nas proximidades do Parque Paulo Cesar Vinha, na Rodovia do Sol, em Guarapari deixou duas pistas interditadas, no sentido do motorista que vai em direção à Vila Velha. De acordo com informações da Rodosol, concessionária que administra a via, ainda não há informação da quantidade de vítimas.
Ainda de acordo com a Rodosol, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu também se encontram no local do acidente. Foi confirmado que chovia com intensidade na via no momento do acidente.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, entretanto ainda não recebeu informações sobre a demanda.