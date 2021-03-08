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Carro com recém-nascido capota e deixa feridos em Nova Venécia

Estavam no veículo o pai, a mãe e o bebê, que foi o único que saiu ileso porque estava devidamente colocado na cadeirinha de transporte

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:20

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:20
Carro capota e deixa feridos em rodovia do Noroeste do ES
Acidente na ES 130, em Nova Venécia Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
Duas pessoas ficaram feridas depois que um carro capotou em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (8). O acidente ocorreu por volta das 16h20, na rodovia ES 130.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, pai, mãe e filho, um recém-nascido, estavam no veículo. O motorista teve apenas ferimentos leves. Já a mulher foi socorrida com suspeita de fratura no quadril. O bebê estava na cadeirinha de transporte e não se feriu.
Carro com recém-nascido capota e deixa feridos em Nova Venécia
O homem e a mulher foram encaminhados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. As causas do acidente e o nome dos envolvidos não foram informados. O veículo já foi retirado e o trânsito segue normalmente na região. 

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