Duas pessoas ficaram feridas depois que um carro capotou em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (8). O acidente ocorreu por volta das 16h20, na rodovia ES 130.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, pai, mãe e filho, um recém-nascido, estavam no veículo. O motorista teve apenas ferimentos leves. Já a mulher foi socorrida com suspeita de fratura no quadril. O bebê estava na cadeirinha de transporte e não se feriu.
Carro com recém-nascido capota e deixa feridos em Nova Venécia
O homem e a mulher foram encaminhados para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. As causas do acidente e o nome dos envolvidos não foram informados. O veículo já foi retirado e o trânsito segue normalmente na região.