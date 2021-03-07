Acidente entre carro e moto deixa dois mortos no Caparaó

Carro capotou na pista após a colisão na BR 482, em Dores do Rio Preto, no Caparaó

A pericia foi acionada e os corpos foram removidos para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade de saúde de Guaçuí não divulgou o estado de saúde do paciente.