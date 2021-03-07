Acidente entre carro e moto deixa dois mortos no Caparaó

Duas pessoas morreram na tarde deste domingo (7) em uma batida entre um carro e uma motociclista no km 131, da BR 482, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. As vítimas estavam na moto e faleceram no local.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 16h, em um trecho próximo à chegada do município. As causas do acidente e os nomes das vítimas não foram informados.
O carro capotou na pista e a moto ficou completamente destruída com o impacto. Um dos ocupantes do carro foi socorrido para o Pronto Socorro de Guaçuí, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A pericia foi acionada e os corpos foram removidos para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade de saúde de Guaçuí não divulgou o estado de saúde do paciente.