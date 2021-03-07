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Violência no trânsito

Acidente entre carro e moto deixa dois mortos no Caparaó

Vítimas estavam na motocicleta, que colidiu no outro veículo, na BR 482, em Dores do Rio Preto; causas ainda são desconhecidas

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:24

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2021 às 18:24
Batida entre caro
Carro capotou na pista após a colisão na BR 482, em Dores do Rio Preto, no Caparaó Crédito: Leitor| A Gazeta
Duas pessoas morreram na tarde deste domingo (7) em uma batida entre um carro e uma motociclista no km 131, da BR 482, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. As vítimas estavam na moto e faleceram no local.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 16h, em um trecho próximo à chegada do município. As causas do acidente e os nomes das vítimas não foram informados.
Moto ficou destruídoa
Moto ficou destruída com a batida Crédito: Leitor| A Gazeta
O carro capotou na pista e a moto ficou completamente destruída com o impacto. Um dos ocupantes do carro foi socorrido para o Pronto Socorro de Guaçuí, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A pericia foi acionada e os corpos foram removidos para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A unidade de saúde de Guaçuí não divulgou o estado de saúde do paciente.

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