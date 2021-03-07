Órgãos emitem avisos de temporal para quase todo o ES

O Espírito Santo deve registrar chuvas fortes, vendavais e tempestades entre o fim deste domingo (7) e início da segunda-feira (8). É o que apontam alertas emitidos por dois órgãos nacionais: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, a semana deve começar com chuvas, de acordo com o Instituto Climatempo.
INPE
O aviso de atenção do Inpe, com vigência deste domingo (7) até as 8h de segunda-feira (8), mostra que quase todos os municípios capixabas - com exceção de Conceição da Barra, Montanha, Mucurici e Pedro Canário - terão condições favoráveis para ocorrência de chuvas fortes, que poderão vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. “Pontualmente, os volumes acumulados de chuva também podem ser expressivos”, adverte o instituto.
INMET
Já o Inmet emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade em perigo. No comunicado, o órgão alerta para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso do órgão federal também tem vigência entre este domingo e a manhã desta segunda-feira (8) para 54 municípios.
O instituto ainda dá instruções para evitar maiores problemas durante as chuvas, como não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, pois há risco de descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também orienta a desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Confira a lista dos municípios que constam nos avisos emitidos pelos dois órgãos:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Ponto Belo
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
*As localidades de Aracê, em Domingos Martins; Nova Almeida, na Serra; e Santa Cruz, em Aracruz, foram colocados em específico pelo Inpe.
SEMANA COMEÇA COM CHUVAS
Além dos avisos para eventos específicos, a semana deve começar com chuva e manter essas condições pelos próximos dias. É o que aponta o Instituto Climatempo. De acordo com o órgão, a chuva deve ser frequente nos próximos dias.
“O fluxo de ventos entre a baixa e a média atmosfera ainda vão manter o tempo instável no Rio de Janeiro e no Espírito Santo neste início de semana. A expectativa é de chuva frequente nos próximos dias”, informou.
Na previsão, as chuvas devem ser mais frequentes na região Centro-sul capixaba, inclusive em Vitória. Nestas localidades, o acumulado deve girar entre 70 e 100 milímetros de chuva.