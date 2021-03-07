Órgãos emitem avisos de temporal para quase todo o ES

Chuva forte e temporais são esperados no ES até manhã desta segunda (8) Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo deve registrar chuvas fortes, vendavais e tempestades entre o fim deste domingo (7) e início da segunda-feira (8). É o que apontam alertas emitidos por dois órgãos nacionais: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, a semana deve começar com chuvas, de acordo com o Instituto Climatempo.

INPE

O aviso de atenção do Inpe, com vigência deste domingo (7) até as 8h de segunda-feira (8), mostra que quase todos os municípios capixabas - com exceção de Conceição da Barra, Montanha, Mucurici e Pedro Canário - terão condições favoráveis para ocorrência de chuvas fortes, que poderão vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. “Pontualmente, os volumes acumulados de chuva também podem ser expressivos”, adverte o instituto.

INMET

Já o Inmet emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade em perigo. No comunicado, o órgão alerta para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso do órgão federal também tem vigência entre este domingo e a manhã desta segunda-feira (8) para 54 municípios.

O instituto ainda dá instruções para evitar maiores problemas durante as chuvas, como não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, pois há risco de descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também orienta a desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Confira a lista dos municípios que constam nos avisos emitidos pelos dois órgãos:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atilio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

*As localidades de Aracê, em Domingos Martins; Nova Almeida, na Serra; e Santa Cruz, em Aracruz, foram colocados em específico pelo Inpe.

SEMANA COMEÇA COM CHUVAS

Além dos avisos para eventos específicos, a semana deve começar com chuva e manter essas condições pelos próximos dias. É o que aponta o Instituto Climatempo. De acordo com o órgão, a chuva deve ser frequente nos próximos dias.

“O fluxo de ventos entre a baixa e a média atmosfera ainda vão manter o tempo instável no Rio de Janeiro e no Espírito Santo neste início de semana. A expectativa é de chuva frequente nos próximos dias”, informou.