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Até esta segunda (8)

Órgãos emitem avisos de temporal para quase todo o ES

Institutos de meteorologia divulgaram comunicados que alertam 75 municípios para chuva forte, vendavais e descargas elétricas

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:03

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

07 mar 2021 às 18:03
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
Chuva forte e temporais são esperados no ES até manhã desta segunda (8) Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo deve registrar chuvas fortes, vendavais e tempestades entre o fim deste domingo (7) e início da segunda-feira (8). É o que apontam  alertas emitidos por dois órgãos nacionais: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, a semana deve começar com chuvas, de acordo com o Instituto Climatempo.

INPE

O aviso de atenção do Inpe, com vigência deste domingo (7) até as 8h de segunda-feira (8), mostra que quase todos os municípios capixabas - com exceção de Conceição da Barra, Montanha, Mucurici e Pedro Canário - terão condições favoráveis para ocorrência de chuvas fortes, que poderão vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. “Pontualmente, os volumes acumulados de chuva também podem ser expressivos”, adverte o instituto.

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INMET

Já o Inmet emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade em perigo. No comunicado, o órgão alerta para chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso do órgão federal também tem vigência entre este domingo e a manhã desta segunda-feira (8) para 54 municípios.
O instituto ainda dá instruções para evitar maiores problemas durante as chuvas, como não se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, pois há risco de descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também orienta a desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Confira a lista dos municípios que constam nos avisos emitidos pelos dois órgãos:
  • Afonso Cláudio
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atilio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
*As localidades de Aracê, em Domingos Martins; Nova Almeida, na Serra; e Santa Cruz, em Aracruz, foram colocados em específico pelo Inpe.

SEMANA COMEÇA COM CHUVAS

Além dos avisos para eventos específicos, a semana deve começar com chuva e manter essas condições pelos próximos dias. É o que aponta o Instituto Climatempo. De acordo com o órgão, a chuva deve ser frequente nos próximos dias.
“O fluxo de ventos entre a baixa e a média atmosfera ainda vão manter o tempo instável no Rio de Janeiro e no Espírito Santo neste início de semana. A expectativa é de chuva frequente nos próximos dias”, informou.
Na previsão, as chuvas devem ser mais frequentes na região Centro-sul capixaba, inclusive em Vitória. Nestas localidades, o acumulado deve girar entre 70 e 100 milímetros de chuva.

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