BR 101 voltará a ser interditada para obra entre Guarapari e Anchieta

A BR 101 voltará a ser interditada nos dois sentidos entre os municípios de Guarapari e Anchieta nesta terça-feira (09) para a detonação de uma rocha. A intervenção será realizada no quilômetro 342 da rodovia e será iniciada a partir das 15h, tendo duração de uma hora, segundo a Eco101, concessionária que administra via.
A ação faz parte da 3ª etapa do desmonte de rochas necessária para a continuação das obras de duplicação do trecho de Guarapari a Anchieta. O trânsito será interrompido por segurança. O tráfego será liberado após a autorização do profissional habilitado para realizar o desmonte e também depois de concluída a limpeza da pista.
De acordo com informações da Eco101, o trabalho é necessário para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação da via. Essas operações são programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. A segunda etapa foi realizada na última terça-feira (02).
A concessionária acrescentou que, dependendo das condições meteorológicas, as operações podem ser canceladas. Os usuários da via devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho. As condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária.