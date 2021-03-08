BR 101 voltará a ser interditada para obra entre Guarapari e Anchieta

A ação faz parte da 3ª etapa do desmonte de rochas necessária para a continuação das obras de duplicação do trecho de Guarapari a Anchieta. O trânsito será interrompido por segurança. O tráfego será liberado após a autorização do profissional habilitado para realizar o desmonte e também depois de concluída a limpeza da pista.