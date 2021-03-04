Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Moradores de Guarapari pedem túnel e prometem protesto na BR 101

Comunidade de Reta Grande está sendo cortada pela duplicação da rodovia, na altura do posto da PRF

Publicado em 04 de Março de 2021 às 15:18

Públicado em 

04 mar 2021 às 15:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O trecho da BR 101 que será duplicado e vai dividir a comunidade rural de Reta Grande
O trecho da BR 101 que será duplicado e vai dividir a comunidade rural de Reta Grande Crédito: Ramon Buback
Cortada ao meio pela duplicação da BR 101, a comunidade de Reta Grande está há mais de um ano exigindo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um túnel para que moradores, veículos e animais possam passar de um lado ao outro da rodovia. Sem sucesso até agora, moradores, em protesto, estão prometendo fechar a BR 101, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às seis da manhã desta sexta-feira (5).
Segundo o vereador Rodrigo Borges (Republicanos), que está participando do movimento, a ANTT acenou com a possibilidade de construir no local uma passarela aérea, mas ele diz que, por ser uma comunidade de características rurais, a solução não atende os moradores.
“A comunidade não foi ouvida antes da duplicação da BR 101. Os moradores têm bois, cavalos e charretes e precisam de um túnel de passagem. A construção de uma passarela aérea não atende às nossas necessidades”, explica o parlamentar.

Veja Também

Duplicação de trecho da BR 101 atrasa de novo e será entregue só em 2021

Eco101 retoma obra de duplicação entre Guarapari e Anchieta

Rodrigo Borges lembrou de uma reunião também organizada pela senadora Rose de Freitas (MDB-ES), realizada em janeiro de 2020 na sede da ANTT, em Brasília. “Na oportunidade, nós expusemos a necessidade de construção dessa passagem subterrânea para travessia segura dos moradores. Esta obra tem um apelo social muito grande”, destacou.
A senadora se reuniu também remotamente com representantes da ANTT. Segundo ela, pelo projeto inicial de duplicação da BR, está prevista a construção de uma rotatória a 2,5 quilômetros da comunidade, o que não resolve o problema.

Eco101: obra não está no contrato e é inviável

A pedido da coluna, A Eco101, concessionária da rodovia que está fazendo as obras de duplicação, se manifestou sobre a reivindicação da comunidade e o protesto previsto para esta sexta-feira (5)

"A Eco101 respeita toda e qualquer tipo de manifestação, e tem mantido diálogo constante com a comunidade, por meio de várias reuniões junto à associação de moradores e representantes do Legislativo, orientando-os sobre os seus limites contratuais e os procedimentos a serem seguidos, relativos aos temas pleiteados pelos moradores do bairro como passagens para pedestres e veículos. Entretanto, ressalta-se que estas não podem prejudicar a circulação de veículos, a segurança viária ou causar qualquer tipo de depredação de patrimônio, crime previsto na legislação.

 A concessionária informa que comunicou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para acompanhar o protesto e identificar os responsáveis por meio das câmeras de monitoramento existentes no local. Poderá, ainda, a concessionaria tomar todas as medidas legais cabíveis em relação à manifestação para garantir a segurança viária, trafegabilidade da via e dano ao patrimônio público.

 Com relação à travessia pretendida pela comunidade, não prevista contratualmente e inviável do ponto de vista técnico (para se ter espaço necessário à passagem dos veículos, demandaria desapropriação de moradias), a empresa reitera que a comunidade deve manter diálogo com a ANTT, ente responsável por analisar e, se possível, promover as alterações contratuais necessárias ao atendimento do pleito.

 A Eco101 ainda reforça que o local está em obras e contará com sinalização específica para alertar aos condutores sobre a velocidade de segurança naquele trecho, além da implantação de duas lombadas para diminuição do risco de acidentes no entorno da comunidade; cabe salientar que o projeto de sinalização, bem como as lombadas propostas para redução da velocidade, contaram com a anuência da PRF.

 Com relação à reivindicação de passarela, a concessionária esclarece que em 9 de fevereiro de 2021 encaminhou carta para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), explicando a necessidade de implantação de uma passarela na comunidade e solicitando a aprovação desta agência para que possa ser feita a inclusão desse investimento no contrato de concessão, uma vez que a concessionária já implantou 19 passarelas ao longo da BR-101 previstas no contrato de concessão. Desta forma, para que seja autorizada a implantação de outro dispositivo não previsto em contrato, a concessionária aguarda manifestação da ANTT."

O que diz a concessionária

Veja Também

BR 101 é interditada para detonação de rocha entre Guarapari e Anchieta

Reta do Aeroporto e BR 101 em Carapina vão ter três faixas

Novo atraso na BR 101 expõe a importância do zelo contratual nas concessões

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

BR 101 Guarapari Eco101 ANTT Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre após acidente entre moto e carro na Leste Oeste, em Cariacica
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados