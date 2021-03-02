BR 101 é interditada para detonação de rocha entre Guarapari e Anchieta

Pista ficou interditada no km 342 da BR 101 durante parte da tarde desta terça-feira (02) por uma hora e meia.

De acordo com a Gerência de Engenharia da concessionária, os desmontes de rocha são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação. Essas operações são programadas em etapas. A primeira etapa foi realizada na última quarta-feira (25) para minimizar os impactos no tráfego da rodovia.