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Nesta terça

BR 101 é interditada para detonação de rocha entre Guarapari e Anchieta

A pista foi totalmente bloqueada às 15h desta terça-feira (02); tráfego no km 342 foi liberado às 16h30 após a limpeza no local

Publicado em 02 de Março de 2021 às 14:53

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

02 mar 2021 às 14:53
Pista da BR 101 será interditada para detonação de rocha
Pista ficou interditada no km 342 da BR 101 durante parte da tarde desta terça-feira (02) por uma hora e meia.  Crédito: Divulgação/Eco101
Um trecho da BR 101 localizado entre os municípios de Guarapari e Anchieta, no Espírito Santo, ficou interditado das 15h às 16h30  nesta terça-feira (02) devido a um desmonte de rochas. A pista foi totalmente bloqueada por segurança. O tráfego foi liberado após a autorização do profissional encarregado da operação e a limpeza no local.
A detonação de rochas faz parte da 2ª etapa das obras de duplicação do trecho de Guarapari a Anchieta. No projeto também está inclusa a construção de dois viadutos e quatro pontes ao longo do trecho. Segundo a Eco101,  concessionária que administra a via, as obras devem ser entregues até o final de 2022, mas há a previsão de liberação de pequenos trechos ainda para 2021.
De acordo com a Gerência de Engenharia da concessionária, os desmontes de rocha são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação. Essas operações são programadas em etapas. A primeira etapa foi realizada na última quarta-feira (25) para minimizar os impactos no tráfego da rodovia.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e da Eco101, as pedras foram retiradas e os trabalhos finalizados às 16h30. 

Atualização

02/03/2021 - 5:18
A pista foi liberada para o tráfego de veículos por volta das 16h30, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. O texto foi atualizado.

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