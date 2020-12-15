Duplicação de trecho da BR 101 atrasa de novo e será entregue só em 2021

Obra de duplicação da BR 101 entre Viana e Guarapari Crédito: Eco101/divulgação

Prevista para ser entregue inicialmente em maio último, a duplicação do trecho de 30 quilômetros da BR 101 , entre Viana e Guarapari, atrasou mais uma vez e não será concluída mais neste ano. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, tinha adiado a entrega para este mês de dezembro, mas agora aconteceu novo atraso: o trecho que falta para ser concluído, de seis quilômetros, só deverá estar pronto no primeiro semestre de 2021, em data ainda a ser definida, segundo nova previsão da empresa.

A Eco101 alega que adiou pela segunda vez a entrega da obra porque no trecho restante foram detectadas instabilidades geológicas, exigindo agora novas intervenções de engenharia para estabilização do solo. Em 25 pontos diferentes desse trecho foram verificados problemas geológicos que, para serem corrigidos, “precisaram receber soluções técnicas específicas para garantir a estabilidade de aterros sobre solos moles”, diz a empresa.

Atualmente, a concessionária trabalha em quatro pontos específicos desse trecho, não contínuos. Nesses locais, de acordo com a Eco101, as obras devem ser realizadas em ritmo controlado, para que se aguarde a acomodação natural de camadas e o assentamento esperado do solo.

O processo de licenciamento ambiental do trecho Sul foi iniciado em 2011, mas a liberação pelo Ibama saiu somente em março de 2018. Com a liberação, a concessionária iniciou as obras do trecho entre Viana Guarapar i (km 305 ao km 335).

As obras de duplicação nesse trecho fazem parte da ampliação, melhoria e duplicação da BR 101/ES/BA, com investimentos da ordem de R$ 150 milhões.

O trecho de Viana a Guarapari compreende cerca de 30 quilômetros, dos quais 15 estão em operação desde meados do ano passado. Nove quilômetros e dois viadutos do trecho foram entregues pela concessionária em outubro deste ano, restando a finalização dos últimos seis quilômetros.