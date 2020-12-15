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Leonel Ximenes

Duplicação de trecho da BR 101 atrasa de novo e será entregue só em 2021

Problemas geológicos foram detectados nos seis dos 30 quilômetros do trecho entre Viana e Guarapari

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

15 dez 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Obra de duplicação da BR 101 entre Viana e Guarapari
Obra de duplicação da BR 101 entre Viana e Guarapari Crédito: Eco101/divulgação
Prevista para ser entregue inicialmente em maio último, a duplicação do trecho de 30 quilômetros da BR 101, entre Viana e Guarapari, atrasou mais uma vez e não será concluída mais neste ano. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, tinha adiado a entrega para este mês de dezembro, mas agora aconteceu novo atraso: o trecho que falta para ser concluído, de seis quilômetros, só deverá estar pronto no primeiro semestre de 2021, em data ainda a ser definida, segundo nova previsão da empresa.
A Eco101 alega que adiou pela segunda vez a entrega da obra porque no trecho restante foram detectadas instabilidades geológicas, exigindo agora novas intervenções de engenharia para estabilização do solo. Em 25 pontos diferentes desse trecho foram verificados problemas geológicos que, para serem corrigidos, “precisaram receber soluções técnicas específicas para garantir a estabilidade de aterros sobre solos moles”, diz a empresa.

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Atualmente, a concessionária trabalha em quatro pontos específicos desse trecho, não contínuos. Nesses locais, de acordo com a Eco101, as obras devem ser realizadas em ritmo controlado, para que se aguarde a acomodação natural de camadas e o assentamento esperado do solo.
O processo de licenciamento ambiental do trecho Sul foi iniciado em 2011, mas a liberação pelo Ibama saiu somente em março de 2018. Com a liberação, a concessionária iniciou as obras do trecho entre Viana e Guarapari (km 305 ao km 335).
As obras de duplicação nesse trecho fazem parte da ampliação, melhoria e duplicação da BR 101/ES/BA, com investimentos da ordem de R$ 150 milhões.
O trecho de Viana a Guarapari compreende cerca de 30 quilômetros, dos quais 15 estão em operação desde meados do ano passado. Nove quilômetros e dois viadutos do trecho foram entregues pela concessionária em outubro deste ano, restando a finalização dos últimos seis quilômetros.
“A Eco101 ressalta ainda que, apesar de o cronograma ter sido impactado por eventos excepcionais, as atividades estão em estágio avançado nos seis quilômetros restantes, com previsão de entregas parciais desses trechos - que estão recebendo as soluções técnicas e em fase de conclusão - já nos próximos meses e conclusão total no primeiro semestre de 2021”, diz nota da empresa enviada à coluna.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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