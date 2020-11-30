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Lentidão

Obras na BR 101 em Fundão geram longo congestionamento

De acordo com informações da Eco 101,  o trecho que fica na altura do Km 229 permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia em função das obras, o que deixou o trânsito muito lento na via

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 18:56
Obras na BR 101 em Fundão geram longo congestionamento
Obras na BR 101 em Fundão geram transtorno para os motoristas que trafegam pelo local nesta segunda (30)  Crédito: Leitor | A Gazeta
O motorista que trafegou pela BR-101, na altura do município de Fundão, a caminho da região Norte do Espírito Santo nesta segunda-feira (30), teve que ter paciência. Por conta de obras no local, o trecho que fica na altura do Km 229 permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia, o que deixou o trânsito muito lento na via.  Em um dos pontos, segundo relatos de motoristas encaminhados à reportagem de A Gazeta, a espera passava de uma hora. 
De acordo com informações divulgadas pela Eco 101, concessionária responsável pela administração da via,  as intervenções realizadas hoje (30) começaram pela manhã, a partir das 7h, e terminaram por volta das 17h.  Apesar da liberação da pista o trânsito ainda segue com lentidão. Os trabalhos serão retomados ao longo da terça-feira (01). Ainda de acordo com a concessionária, toda a malha viária da BR 101 está sendo reestruturada.

VEJA VÍDEO DO LOCAL: 

Com as obras, são investidos cerca de R$ 100 milhões na restauração e manutenção da via com o objetivo de aumentar o conforto, trafegabilidade e segurança para os usuários da estrada que liga o Espírito Santo ao Estado da Bahia. 
A concessionária também ressalta que está monitorando os trechos e readequando os tempos da obra para tentar minimizar o desconforto aos motoristas, mas ressalta que esta é uma ação necessária para garantir a boa qualidade do pavimento em todo o trecho.
Durante a tarde a Polícia Rodoviária Federal deu orientações aos motoristas via twitter em função do congestionamento na via gerado pela execução das obras.

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