Acidente no Contorno: morte e pista interditada na Serra

Uma pessoa morreu em um acidente na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Divulgação

veículo Ford Fiesta, de cor vermelha, capotou na pista e apenas o motorista estava no veículo. Uma pessoa morreu no fim da manhã desta sexta-feira (27), após um acidente na Rodovia do Contorno, na Serra . De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , um

Ainda segundo a PRF, a pista no quilômetro 279,8 da BR 101, próximo ao Condomínio Alphaville, foi parcialmente interditada por conta do acidente. Uma equipe da PRF esteve no local. Ainda não foi divulgado o que provocou o acidente ou se outros veículos estavam envolvidos.

De acordo com a PRF, a pista que esteve interditada por quase quatro horas foi liberada por volta às 14h00 após o trabalho da perícia no local.

14h00 - Pista totalmente liberada no km 279,8 da BR 101. — PRF ESPÍRITO SANTO (@PRF191ES) November 27, 2020

ECO101