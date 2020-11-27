Acidente no Contorno: morte e pista interditada na Serra

Uma pessoa morreu no fim da manhã desta sexta-feira (27), após um acidente na Rodovia do Contorno, na Serra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Ford Fiesta, de cor vermelha, capotou na pista e apenas o motorista estava no veículo.
Ainda segundo a PRF, a pista no quilômetro 279,8 da BR 101, próximo ao Condomínio Alphaville, foi parcialmente interditada por conta do acidente. Uma equipe da PRF esteve no local. Ainda não foi divulgado o que provocou o acidente ou se outros veículos estavam envolvidos.
De acordo com a PRF, a pista que esteve interditada por quase quatro horas foi liberada por volta às 14h00 após o trabalho da perícia no local.
ECO101
Procurada pela reportagem, a Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a ocorrência foi registrada às 10h46 desta sexta-feira (27). "Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além de PRF, Polícia Civil e IML estão no local. Uma pessoa faleceu no local. O trânsito da faixa 02 sentido sul foi desviado para a faixa 01", diz a nota.