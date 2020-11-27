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Lentidão

Carreta quebrada bloqueia o trânsito na BR 101, na Serra

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a pista lateral sentido sul ficou totalmente bloqueada devido ao veículo com defeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 19:05

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:05

Carreta quebrada bloqueia a 101
Carreta quebrada bloqueia a 101, na Serra   Crédito: Reprodução/ PRF
Uma carreta quebrada no final da tarde desta quinta-feira (26) gerou grande lentidão no trânsito da BR 101, na Serra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h, o veículo se encontrava nas proximidades do viaduto, bloqueando o acesso à pista lateral no sentido do motorista que trafega em direção à Vitória, no sentido sul .
Ainda de acordo com a PRF, equipes da Eco 101 foram acionadas para auxiliar a retirada do veículo da via. O trânsito flui pela pista central.
De acordo com informações da PRF, a pista foi totalmente liberada no local às 18h10 após a utilização dos serviços da Eco 101,  concessionária que administra a via. Devido ao intenso tráfego de veículos, o trânsito flui lentamente pelo local. 

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