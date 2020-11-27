Carreta quebrada bloqueia o trânsito na BR 101, na Serra

Uma carreta quebrada no final da tarde desta quinta-feira (26) gerou grande lentidão no trânsito da BR 101, na Serra. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18h, o veículo se encontrava nas proximidades do viaduto, bloqueando o acesso à pista lateral no sentido do motorista que trafega em direção à Vitória, no sentido sul .
Ainda de acordo com a PRF, equipes da Eco 101 foram acionadas para auxiliar a retirada do veículo da via. O trânsito flui pela pista central.
De acordo com informações da PRF, a pista foi totalmente liberada no local às 18h10 após a utilização dos serviços da Eco 101, concessionária que administra a via. Devido ao intenso tráfego de veículos, o trânsito flui lentamente pelo local.