Carreta quebrada bloqueia o trânsito na BR 101, na Serra

Ainda de acordo com a PRF, equipes da Eco 101 foram acionadas para auxiliar a retirada do veículo da via. O trânsito flui pela pista central.

17h20 - ??Atenção! km 298 da BR 101, em Cariacica - pista lateral sentido sul totalmente bloqueada devido à carreta com defeito sobre a via. pic.twitter.com/2aJM1zvG9T

De acordo com informações da PRF, a pista foi totalmente liberada no local às 18h10 após a utilização dos serviços da Eco 101, concessionária que administra a via. Devido ao intenso tráfego de veículos, o trânsito flui lentamente pelo local.