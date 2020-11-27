Motoristas relatam medo ao passar sobre ponte que treme em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

Uma ponte que fica na localidade de Monte Líbano, na Rodovia do Contorno, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , está preocupando os motoristas que precisam passar pelo local. Além do guarda-corpo que está desnivelado, a tremedeira da estrutura é o que mais assusta.

A sensação descrita por quem passa pela ponte é de que a estrutura está caindo. Mesmo assim, carros e caminhões pesados continuam circulando sobre ela diariamente. Chacoalha bastante. O caminhão passa e balança muito. Quando passamos ali, realmente dá medo de cair, disse o motorista Matheus Henrique.

Em um vídeo que mostra o momento em que veículos passam sobre a ponte é possível ver a estrutura balançando. Veja abaixo:

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Em toda a extensão da ponte há vários buracos, inclusive bem perto da emenda, e o guarda-corpo também está quebrado. Segundo Delaci de Souza, que vende salgados na região e passa sempre pela rodovia, o problema da ponte não é novidade.

Há 15 anos ela está ruim e agora interditaram. Passa muito peso sobre ela. Carretas com blocos de granito passam tudo por aqui porque é o desvio de Cachoeiro. É uma quebração de carro sem fim. Quem conhece, passa devagar. Quem não conhece, quebra tudo", disse.

Motoristas relatam medo ao passar sobre ponte que treme em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

Essa ponte está cada dia mais perigosa. Se você parar o caminhão em cima dela percebe que, com o caminhão, ela balança, completou o motorista Antônio Fraga.

Ainda de acordo com Delaci, há cerca de 30 dias foi feita uma interdição em meia pista da ponte e, desde então, ele conta que tem visto equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) visitando o local, fazendo medições e avaliando a estrutura.

Em uma destas visitas, foram instalados semáforos dos dois lados para controlar o tráfego no local. No entanto, nesta quinta-feira (26), um deles não estava funcionando. Devido à interdição de meia pista, o trânsito está ficando complicado próximo à ponte, com filas e motoristas se arriscando pela parte interditada.

Motoristas relatam medo ao passar sobre ponte que treme em Cachoeiro Crédito: Diego Gomes

O DER-ES informou, por nota, que a ponte está sendo monitorada via topografia e foi feito o nivelando do pilar, que já se estabilizou na data de hoje. Agora, a empresa executora do serviço de manutenção está fazendo o projeto de reabilitação desta rodovia.

O órgão solicitou emergencialmente a antecipação do projeto desta ponte para que já pudéssemos fazer a licitação da recuperação. Para evitar o tráfego em cima do recalque já estabilizado, foram instalados sistema semafórico e houve interdição de meia pista.

O DER-ES vai fazer um novo projeto da recuperação da fundação para erguer novamente a ponte. O trecho está sendo monitorado e não apresenta risco ao motorista. O órgão orienta cautela ao trafegar pelo trecho e pede que os motoristas respeitem o limite estabelecido de velocidade de passagem neste momento pela ponte.