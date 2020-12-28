Reta do Aeroporto e BR 101 em Carapina vão ter três faixas

O governo do Estado assinou, na tarde desta segunda-feira (28), a Ordem de Serviço (OS) para a elaboração dos projetos e execução das obras do novo Trevo de Carapina, na Serra. O trecho da BR 101, a partir do acesso à Rodovia do Contorno, e a Reta do Aeroporto, estão em processo final de estadualização e vão passar a ter três faixas em cada sentido. Haverá também implantação de passagem de desnível, para acabar com o semáforo de três tempos que provoca congestionamentos na região, e ciclovias.
O investimento previsto é da ordem de R$ 76 milhões e foi anunciado pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais.
A assinatura da ordem de serviço ocorreu em uma solenidade on-line e, durante o evento, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a proposta colocada pelo governo na licitação prevê a eliminação do semáforo, no ponto em que os motoristas fazem a travessia da BR 101, de Jardim Carapina para o Bairro de Fátima, que deverá ser substituído por uma passagem de desnível.
O modelo adotado, entretanto, depende da análise do consórcio de empresas vencedor do processo licitatório, o Trevo Carapina. A proposta inicial indica um túnel, mas outra opção pode ser considerada melhor para a região, a partir de estudos topográficos.
CINCO MESES
Como se trata de um Regime Diferenciado de Contratação (RDC), as empresas vencedoras são responsáveis desde a elaboração do projeto básico até a execução da obra. Elas terão um prazo de cinco meses para preparar o projeto e iniciar as intervenções.
"Nossa proposta é transformar a mobilidade metropolitana e estamos trazendo mais essa obra. Também temos trabalhado um conceito muito forte, que é a mobilidade humana, melhorando a vida das pessoas", sustentou Damasceno, durante apresentação do projeto na solenidade.
Nesse contexto, o contrato de reformulação do Trevo de Carapina prevê também que as marginais da BR 101 passem a ter calçadas mais largas e ciclovias nos dois sentidos, segundo o secretário. Além disso, haverá investimento em uma área de 10 mil metros quadrados para criar um espaço de lazer na região de Jardim Carapina.
As obras na BR 101 e na Reta do Aeroporto, conduzidas pelo governo do Estado, somente serão possíveis devido ao processo de estadualização das duas rodovias. A transferência de responsabilidade desses trechos só não foi concluída este ano, segundo a assessoria da Semobi, por limitações impostas pela legislação eleitoral. Entretanto, a previsão é que em janeiro o processo esteja finalizado. Enquanto isso, o consórcio vencedor da licitação já está autorizado a elaborar o projeto para realizar as intervenções.