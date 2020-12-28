AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mobilidade

Reta do Aeroporto e BR 101 em Carapina vão ter três faixas

Ordem de Serviço para as obras foi assinada nesta segunda-feira; consórcio de empresas terá cinco meses para elaborar projeto e iniciar intervenção

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 17:45
Projeção do novo Trevo de Carapina, na Serra
Projeção do novo Trevo de Carapina, na Serra, com três faixas em cada sentido da BR 101 e passagem de desnível Crédito: Semobi/Divulgação
governo do Estado assinou, na tarde desta segunda-feira (28), a Ordem de Serviço (OS) para a elaboração dos projetos e execução das obras do novo Trevo de Carapina, na Serra. O trecho da BR 101, a partir do acesso à Rodovia do Contorno, e a Reta do Aeroporto, estão em processo final de estadualização e vão passar a ter três faixas em cada sentido. Haverá também implantação de passagem de desnível, para acabar com o semáforo de três tempos que provoca congestionamentos na região, e ciclovias. 
O investimento previsto é da ordem de R$ 76 milhões e foi anunciado pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. 
A assinatura da ordem de serviço ocorreu em uma solenidade on-line e, durante o evento, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a proposta colocada pelo governo na licitação prevê a eliminação do semáforo, no ponto em que os motoristas fazem a travessia da BR 101, de Jardim Carapina para o Bairro de Fátima, que deverá ser substituído por uma passagem de desnível.
O modelo adotado, entretanto, depende da análise do consórcio de empresas vencedor do processo licitatório, o Trevo Carapina. A proposta inicial indica um túnel, mas outra opção pode ser considerada melhor para a região, a partir de estudos topográficos.

CINCO MESES

Como se trata de um Regime Diferenciado de Contratação (RDC), as empresas vencedoras são responsáveis desde a elaboração do projeto básico até a execução da obra. Elas terão um prazo de cinco meses para preparar o projeto e iniciar as intervenções. 
"Nossa proposta é transformar a mobilidade metropolitana e estamos trazendo mais essa obra. Também temos trabalhado um conceito muito forte, que é a mobilidade humana, melhorando a vida das pessoas", sustentou Damasceno, durante apresentação do projeto na solenidade. 
Nesse contexto, o contrato de reformulação do Trevo de Carapina prevê também que as marginais da BR 101 passem a ter calçadas mais largas e ciclovias nos dois sentidos, segundo o secretário. Além disso, haverá investimento em uma área de 10 mil metros quadrados para criar um espaço de lazer na região de Jardim Carapina.
As obras na BR 101 e na Reta do Aeroporto, conduzidas pelo governo do Estado, somente serão possíveis devido ao processo de estadualização das duas rodovias. A transferência de responsabilidade desses trechos só não foi concluída este ano, segundo a assessoria da Semobi, por limitações impostas pela legislação eleitoral. Entretanto, a previsão é que em janeiro o processo esteja finalizado. Enquanto isso, o consórcio vencedor da licitação já está autorizado a elaborar o projeto para realizar as intervenções. 

Veja Também

Obras do Portal do Príncipe não vão afetar trânsito da região, promete secretário

Pedágio, mirante e equipamentos elétricos: as regras da ciclovia na Terceira Ponte

Veja como deve ficar o Trevo de Carapina após obras do governo do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a Polícia Civil, os adolescentes envolvidos têm entre 16 e 17 anos
Polícia investiga outro ataque de adolescentes em pátio da Prefeitura de São Mateus
Manifestantes protestam por liberdade de Deolane Bezerra
Fãs de Deolane Bezerra fazem ato na avenida Paulista e pedem liberdade da influenciadora
Viatura da Polícia Civil de São Paulo
Mulher é presa SP sob suspeita de encomendar morte de marido policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados