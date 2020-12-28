Reta do Aeroporto e BR 101 em Carapina vão ter três faixas

Projeção do novo Trevo de Carapina, na Serra, com três faixas em cada sentido da BR 101 e passagem de desnível Crédito: Semobi/Divulgação

governo do Estado assinou, na tarde desta segunda-feira (28), a Ordem de Serviço (OS) para a elaboração dos projetos e execução das obras do novo Trevo de Carapina, na Serra . O trecho da BR 101, a partir do acesso à Rodovia do Contorno, e a Reta do Aeroporto, estão em processo final de estadualização e vão passar a ter três faixas em cada sentido. Haverá também implantação de passagem de desnível, para acabar com o semáforo de três tempos que provoca congestionamentos na região, e ciclovias.

O investimento previsto é da ordem de R$ 76 milhões e foi anunciado pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais.

Hoje autorizamos o início da execução das obras Trevo de Carapina. Investimento de R$ 76 milhões. O trecho passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rod. do Contorno até a Av. Fernando Ferrari, ciclovia, além das vias marginais e outras melhorias. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) December 28, 2020

A assinatura da ordem de serviço ocorreu em uma solenidade on-line e, durante o evento, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a proposta colocada pelo governo na licitação prevê a eliminação do semáforo, no ponto em que os motoristas fazem a travessia da BR 101, de Jardim Carapina para o Bairro de Fátima, que deverá ser substituído por uma passagem de desnível.

O modelo adotado, entretanto, depende da análise do consórcio de empresas vencedor do processo licitatório, o Trevo Carapina. A proposta inicial indica um túnel, mas outra opção pode ser considerada melhor para a região, a partir de estudos topográficos.

CINCO MESES

Como se trata de um Regime Diferenciado de Contratação (RDC), as empresas vencedoras são responsáveis desde a elaboração do projeto básico até a execução da obra. Elas terão um prazo de cinco meses para preparar o projeto e iniciar as intervenções.

"Nossa proposta é transformar a mobilidade metropolitana e estamos trazendo mais essa obra. Também temos trabalhado um conceito muito forte, que é a mobilidade humana, melhorando a vida das pessoas", sustentou Damasceno, durante apresentação do projeto na solenidade.

Nesse contexto, o contrato de reformulação do Trevo de Carapina prevê também que as marginais da BR 101 passem a ter calçadas mais largas e ciclovias nos dois sentidos, segundo o secretário. Além disso, haverá investimento em uma área de 10 mil metros quadrados para criar um espaço de lazer na região de Jardim Carapina.