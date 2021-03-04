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Km 229

Obras na BR 101 entre Fundão e Ibiraçu geram longo congestionamento

De acordo com informações da Eco101, o trecho que fica na altura do Km 229 permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia em função das obras no asfalto

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:43

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:43
Obras na BR 101 em Fundão
Obras na BR 101 entre os municípios de Fundão e Ibiraçu Crédito: Divulgação/ Eco101
O motorista que trafega pela BR 101, entre os municípios de Fundão e Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo nesta quinta-feira (04), deve ter paciência. Por conta de obras de manutenção do asfalto, o trecho que fica na altura do Km 229 permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia, o que deixou o trânsito muito lento na via. Em um dos pontos, segundo relatos de motoristas no Twitter, os condutores chegaram a enfrentar até uma hora de lentidão em direção ao Norte do Estado. 
Essas intervenções visam aumentar o conforto, trafegabilidade e segurança dos usuários da BR-101, segundo a concessionária Eco101 que administra a via. O trabalho é realizado sempre das 7h às 17h. 
A concessionária também ressalta que está empenhada em minimizar o desconforto que as obras causam aos usuários, monitorando os trechos. Mas destaca que é uma ação necessária para garantir a boa qualidade do pavimento em todo o trecho.

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