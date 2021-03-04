Obras na BR 101 entre Fundão e Ibiraçu geram longo congestionamento

O motorista que trafega pela BR 101, entre os municípios de Fundão e Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo nesta quinta-feira (04), deve ter paciência. Por conta de obras de manutenção do asfalto, o trecho que fica na altura do Km 229 permaneceu em sistema de pare e siga durante todo o dia, o que deixou o trânsito muito lento na via. Em um dos pontos, segundo relatos de motoristas no Twitter, os condutores chegaram a enfrentar até uma hora de lentidão em direção ao Norte do Estado.
Essas intervenções visam aumentar o conforto, trafegabilidade e segurança dos usuários da BR-101, segundo a concessionária Eco101 que administra a via. O trabalho é realizado sempre das 7h às 17h.
A concessionária também ressalta que está empenhada em minimizar o desconforto que as obras causam aos usuários, monitorando os trechos. Mas destaca que é uma ação necessária para garantir a boa qualidade do pavimento em todo o trecho.