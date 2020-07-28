Morre ciclista envolvida em acidente com motocicleta em São Mateus

Colisão foi na pista lateral da BR 101 em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (28), na pista lateral da BR 101, altura do km 66, em São Mateus. A colisão foi por volta das 13 horas, nas proximidades do bairro Boa Vista.

Vera Lúcia Madalena, 45 anos Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Segundo a PRF, a mulher trabalhava em um depósito de material de construção próximo ao local da colisão e foi atingida pela motocicleta quando tentava atravessar a via. A ciclista foi encaminhada, em estado grave, para o hospital. De acordo com a PRF, ela teria perdido muito sangue antes de ser atendida.

Nas redes sociais, a empresa em que a mulher trabalhava postou uma nota de pesar se solidarizando com amigos e familiares. "Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações", disse a nota.

O motociclista também foi levado para a unidade com ferimentos, mas sem apresentar um quadro crítico. O estado de saúde dele não foi informado.

As causas da colisão não foram informadas. Segundo a Eco101, empresa responsável pela rodovia, durante o atendimento, uma faixa da pista lateral ficou interditada e foi liberada às 14h15 desta terça-feira (28).