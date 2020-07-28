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BR 101

Morre ciclista envolvida em acidente com motocicleta em São Mateus

De acordo com a PRF, ela teria perdido muito sangue antes chegar ao hospital; Vera Lúcia Madalena, 45 anos, morreu poucas horas após a colisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 20:08

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 20:08

Colisão na pista lateral da BR 101 deixa ciclista ferida em São Mateus
Colisão foi na pista lateral da BR 101 em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
A ciclista, Vera Lúcia Madalena, 45 anos, envolvida na colisão com uma moto, morreu poucas horas após o acidente, nesta terça-feira (28). Ela estava internada no Hospital Estadual Dr.Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (28), na pista lateral da BR 101, altura do km 66, em São Mateus. A colisão foi  por volta das 13 horas, nas proximidades do bairro Boa Vista.
Vera Lúcia Madalena, 45 anos
Vera Lúcia Madalena, 45 anos Crédito: Reprodução/ Redes Sociais
Segundo a PRF, a mulher trabalhava em um depósito de material de construção próximo ao local da colisão e foi atingida pela motocicleta quando tentava atravessar a via. A ciclista foi encaminhada, em estado grave, para o hospital. De acordo com a PRF, ela teria perdido muito sangue antes de ser atendida.
Nas redes sociais, a empresa em que a mulher trabalhava postou uma nota de pesar se solidarizando com amigos e familiares. "Não existe partida para aqueles que permanecerão eternamente em nossos corações", disse a nota. 

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O motociclista também foi levado para a unidade com ferimentos, mas sem apresentar um quadro crítico. O estado de saúde dele não foi informado.
As causas da colisão não foram informadas. Segundo a Eco101, empresa responsável pela rodovia, durante o atendimento, uma faixa da pista lateral ficou interditada e foi liberada às 14h15 desta terça-feira (28).
Colisão na pista lateral da BR 101 deixa ciclista ferida em São Mateus
Curiosos se aglomeraram no local do acidente Crédito: Leitor | A Gazeta

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