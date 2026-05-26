Sem os braços, adolescente de Linhares desafia limites e sonha em ser jogador de futebol





Em Bebedouro, distrito de Linhares, a rotina do adolescente Allan, de 15 anos, é movida por um sonho: se tornar jogador de futebol profissional. Nascido com uma condição congênita rara e ainda sem diagnóstico genético definido, o garoto não possui os braços, mas encontrou no esporte uma forma de desafiar limites e chamar a atenção dentro de campo.





Atuando principalmente no meio-campo e no ataque, Allan impressiona pela habilidade, equilíbrio e naturalidade com que encara o futebol. Entre dribles, gols e divididas, ele se destaca em competições da região e alimenta o desejo de ser reconhecido pelo talento, e não pela deficiência.





"Apresento bastante coisa na minha vida, aonde eu sou mais feliz é jogando bola e aonde eu tento fazer que minha dificuldade vira facilidade. Desde o dia que eu comecei a jogar eu sempre levei mais a sério. Tem gente que joga só por jogar, eu jogo por paixão e para tentar alguma coisa", disse o jovem.



