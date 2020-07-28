Acidente entre moto e bicicleta deixa feridos na BR 101, em São Mateus

Uma colisão envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou os dois condutores feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ciclista está em estado grave. O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (28), na pista lateral da BR 101, altura do km 66, em São Mateus, Norte do Espírito Santo.
Segundo a PRF, a colisão foi registrada por volta das 13 horas, nas proximidades do bairro Boa Vista. A ciclista foi encaminhada, em estado grave, para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares. O motociclista também foi levado para a unidade com ferimentos, mas sem apresentar um quadro crítico.
Os nomes das vítimas não foram divulgados e as causas da colisão não foram informadas. Segundo a Eco101, empresa responsável pela rodovia, durante o atendimento, uma faixa da pista lateral ficou interditada e foi liberada às 14h15. O trânsito segue normalmente no local.