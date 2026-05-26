Motociclista morre em acidente ao voltar para casa em Itapemirim





A perícia da Polícia Científica foi acionada pelos militares. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até o momento.

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito na rodovia ES 487, na localidade de Piabanha, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a batida entre a moto que ele pilotava e um caminhão aconteceu no final da tarde desta terça-feira (26), durante uma tentativa de ultrapassagem. A vítima, que não teve identidade divulgada, teria saído do trabalho em uma fábrica de laticínios em Rio Novo do Sul e estaria retornando para casa.