Motociclista morre em acidente ao voltar para casa em Itapemirim

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
Uma menina de 10 anos foi atropelada por uma moto na manhã desta terça-feira (26), no bairro Bela Vista em Colatina, região Noroeste do Espírito Santo, quando seguia para a escola.
De acordo com a tia da criança, o motociclista permaneceu no local e prestou socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Silvio Avidos onde precisou passar por um procedimento de urgência no maxilar. Devido as fraturas, ela ainda precisará passar por acompanhamento médico.
A tia não soube informar como o acidente aconteceu. Quando chegou ao local, a criança já estava no chão e o Samu já havia sido acionado. A menina recebeu alta durante a tarde e se recupera em casa.
Um alerta amarelo para tempestade foi emitido para seis cidades da região Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (26). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia é válido das 12h às 21h da quarta-feira (27) e abrange as cidades de Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado.
Nesses municípios, pode chover entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm/dia, além de ocorrerem ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. No entanto, o risco é baixo para cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Uma carreta pegou fogo na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Civit II, na Serra. O incêndio começou na região do motor e avançou, consumindo parte do veículo. Ninguém fcou ferido.
O agente de trânsito da Prefeitura da Serra Valdeir Freitas passava pelo local com uma viatura no momento do ocorrido e parou para ajudar. Segundo ele, o motorista estava desesperado e pedia auxílio para conter as chamas.
Ainda de acordo com o agente, o fogo foi controlado com o auxílio de um sistema antichamas de uma empresa próxima e do Corpo de Bombeiros, que também atuou na ocorrência. Os militares informaram que o incêndio foi combatido e extinto, e que não houve solicitação de perícia.
Um incêndio em uma residência na localidade de Quilombo, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi registrado na noite de segunda-feira (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas saíam da uma válvula de escape de uma botija de gás. O fogo atingiu a cozinha e parte do telhado da casa.
As chamas também destruíram um sofá, uma geladeira, um fogão e a própria botija de gás. Os bombeiros retiraram o recipiente da residência e o colocaram em uma área ventilada até que o fogo fosse controlado.
De acordo com os militares, uma família vive no imóvel e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não houve solicitação de perícia da Polícia Científica.
Uma apreensão fora do comum chamou a atenção da Polícia Militar: um jovem de 19 anos, identificado como Victor Barcellos da Silva, foi preso após ser encontrado com “combos” de drogas embalados com rótulos da facção Terceiro Comando Puro (TCP). O caso aconteceu na última segunda-feira (25), no bairro Flexal II, em Cariacica, região que vive clima de tensão após uma chacina registrada no último sábado (23).
Segundo a Polícia Militar, o suspeito demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura e tentou fugir por um beco, mas foi alcançado. “O desfecho da abordagem revelou uma surpreendente e peculiar estratégia de logística do crime organizado: além de carregar uma bolsa com 13 pedaços de maconha, 24 pinos de cocaína, 43 pedras de crack e R$ 67, os entorpecentes estavam devidamente embalados e organizados em ‘combos’”, informou a corporação.
Victor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, ele foi levado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
Preso durante a Operação Farda Oculta por suspeita de receber dinheiro do tráfico de drogas, o policial militar Iago Rudio teve a prisão mantida após a Justiça converter o flagrante em preventiva. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e considerou que ele teria agredido policiais civis e tentado destruir provas ao arremessar o próprio celular em um lago, o que indica risco à investigação.
A audiência de custódia foi realizada no sábado (23). Na decisão, o juiz avaliou que a conduta do policial representa risco à ordem pública e pode comprometer a instrução criminal, especialmente pela possibilidade de destruição de provas e eventual fuga.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, Iago é suspeito de receber dinheiro do tráfico para beneficiar uma facção criminosa que atua em municípios das regiões Serrana e Noroeste do Espírito Santo, como São Roque do Canaã, Santa Teresa, Itarana e Itaguaçu.
O policial foi preso na última quinta-feira (21), durante a operação realizada em São Roque do Canaã.
A defesa de Iago solicitou que a Corregedoria da Polícia Civil apure possíveis agressões sofridas por ele no momento da prisão. O pedido foi aceito e será investigado.
Um suspeito identificado como Daniel Rodrigues Jorge, conhecido como “Nego Dam”, foi preso no Bairro da Penha, em Vitória, na última segunda-feira (25). Ele estava foragido da Justiça por crimes ligados ao tráfico de drogas,
O mandado de prisão, ao qual A Gazeta teve acesso, aponta ligações de Daniel com Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, e Carlos Alberto Furtado da Silva, o Nego Beto, apontado como líderes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que atua na Capital e em outras cidades do Espírito Santo.
O suspeito foi localizado por policiais militares durante patrulhamento de rotina. Segundo a corporação, ele tentou fornecer dados falsos, mas acabou sendo identificado.
Ainda de acordo com os agentes, Daniel é investigado por coordenar e executar ataques armados contra facções rivais. Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
Um acidente entre um motociclista e um pedestre foi registrado na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), na altura do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Por conta do atendimento às vítimas, a faixa da esquerda precisou ser interditada próximo ao cruzamento com a Leitão da Silva e acesso para a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, causando lentidão no trânsito da região, sentido Praia do Canto.
Segundo a Polícia Militar, o pedestre, de 30 anos, tentou atravessar a via fora da faixa e acabou sendo atropelado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Onde aconteceu o acidente não há faixa de pedestres, só mais à frente no cruzamento das vias.
Ainda conforme a PM, o motociclista ficou de procurar atendimento médico posteriormente. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo.
A família da jovem desaparecida em Pedro Canário confirmou que o corpo encontrado na manhã desta segunda-feira (25), em uma área de mata no bairro Camata, é de Débora Aguilar Brito, de 21 anos.
Segundo a mãe da jovem, as duas conversaram pela última vez na quarta-feira (20), quando Débora informou que iria para Vila Velha visitá-la. Desde então, a família não conseguiu mais contato. Na manhã de quinta-feira (21), a mãe viu uma ligação perdida da filha por volta das 7h, tentou retornar, mas não conseguiu falar com ela. Ainda na mesma noite, recebeu a informação de que o corpo da filha poderia ter sido encontrado no bairro Camata.
Após quatro dias de buscas, a Polícia Científica confirmou que o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. O reconhecimento foi feito pela irmã da vítima.
A mãe de Débora afirmou que, apesar da situação, sente alívio por finalmente ter uma resposta sobre o desaparecimento da filha.