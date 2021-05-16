Vídeo: motociclista se arrisca em manobra proibida na Terceira Ponte

O piloto levantou-se com a moto em movimento na descida da Terceira Ponte no sentido Vila Velha. Ao lado, outro filmava a manobra proibida Crédito: Leitor

que pode suspender o direito de dirigir, a apreensão do veículo, além de multa de R$ 2.934,70, um dos motociclistas fica em pé sobre a moto em velocidade, enquanto um amigo filma com um celular o movimento. Dois motociclistas se arriscaram na tarde do último sábado (15) na Terceira Ponte , na descida para Vila Velha , para realizar acrobacias, em um horário em que dezenas de outros motoristas trafegavam pela pista. Em uma manobra ilegal,, um dos motociclistas fica em pé sobre a moto em velocidade, enquanto um amigo filma com um celular o movimento.

A ação assustou algumas pessoas que estavam na ponte no momento da manobra. O ato aconteceu por volta das 13h. Inicialmente, um grupo de motociclistas ocupou as duas pistas no sentido Vitória-Vila Velha em baixa velocidade, congestionando os carros atrás do comboio e criando um espaço sobre a ponte, à frente dele. Em seguida, um dos motociclistas toma a dianteira e faz a manobra. Além de ficar em pé sobre o banco, com as mãos fora do guidão, por pelo menos 15 segundos, o homem ainda empina a moto.

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"No início era como se estivessem desfilando, bem devagar mesmo. Estava no carro com minha família e fiquei com receio, confuso, sem saber o que eles iriam fazer", conta um motorista que presenciou a cena.

Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa é considerada infração gravíssima, cuja multa aplicada (de R$ 293,47) tem fator multiplicador em dez vezes. A legislação diz ainda que o ato, se reincidente em menos de 12 meses, pode gerar a cassação definitiva da carteira de habilitação.

Filmar ou se utilizar do celular com uma das mãos enquanto dirige também é proibido pela legislação, considerada infração gravíssima, com multa de R$ 293,47.