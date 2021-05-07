Corregedoria vai investigar denúncia de agressão em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um vídeo que mostra um homem que estaria sendo agredido por homens fardados próximo a uma viatura viralizou em grupos de WhastApp no Espírito Santo e está sendo investigado pela Polícia Militar . No compartilhamento das imagens, a informação é que a suposta agressão teria acontecido na noite da última quarta-feira (5), no centro de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Estado.

Your browser does not support the audio element. PM vai apurar se vídeo de agressão envolve militares e ocorreu no ES

As imagens, que circulam em grupos de WhatsApp de moradores da cidade e viralizaram no Estado, têm autoria desconhecida. No vídeo, é possível ver quando uma viatura, que seria da PM, está parada em uma rua. Há dois homens fardados e um deles dá tapas no rosto de um homem, que aparece encostado na parede de um imóvel. Veja o vídeo:

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Após receber o vídeo, a reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para esclarecer se os homens que aparecem nas imagens são policiais militares e se a corporação já tinha conhecimento sobre o assunto.

Em nota, a PM informou que "recebeu as imagens via Comando de Policiamento Ostensivo Serrano. Desde já, determinou medidas para que se certifiquem o local, data e hora dos fatos, bem como os envolvidos no episódio supostamente ocorrido na cidade de Afonso Cláudio, no dia 5 de maio".