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PM vai apurar se vídeo de agressão envolve militares e ocorreu no ES

As imagens – que viralizaram – mostram quando um homem leva tapas no rosto próximo a uma viatura. Caso teria acontecido na noite da última quarta-feira (5)

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 17:48

Publicado em 

07 mai 2021 às 17:48
Corregedoria vai investigar denúncia de agressão em Afonso Cláudio
Corregedoria vai investigar denúncia de agressão em Afonso Cláudio Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um vídeo que mostra um homem que estaria sendo agredido por homens fardados próximo a uma viatura viralizou em grupos de WhastApp no Espírito Santo e está sendo investigado pela Polícia Militar. No compartilhamento das imagens, a informação é que a suposta agressão teria acontecido na noite da última quarta-feira (5), no centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado.
PM vai apurar se vídeo de agressão envolve militares e ocorreu no ES
As imagens, que circulam em grupos de WhatsApp de moradores da cidade e viralizaram no Estado, têm autoria desconhecida. No vídeo, é possível ver quando uma viatura, que seria da PM, está parada em uma rua. Há dois homens fardados e um deles dá tapas no rosto de um homem, que aparece encostado na parede de um imóvel. Veja o vídeo:
Após receber o vídeo, a reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para esclarecer se os homens que aparecem nas imagens são policiais militares e se a corporação já tinha conhecimento sobre o assunto.
Em nota, a PM informou que "recebeu as imagens via Comando de Policiamento Ostensivo Serrano. Desde já, determinou medidas para que se certifiquem o local, data e hora dos fatos, bem como os envolvidos no episódio supostamente ocorrido na cidade de Afonso Cláudio, no dia 5 de maio".
Segundo a corporação, a "Corregedoria da PM aguarda estes levantamentos para instaurar os procedimentos disciplinares e criminais cabíveis".

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