Novo vídeo mostra outro ângulo de acidente com motorista bêbado em Linhares

Acidente fatal aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (9) de Dia das Mães, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta

Hélio estava no carro prata que atingiu em alta velocidade o veículo no qual estava Silvane Maria faquim Belúcio Simon, de 39 anos, e a família dela, que seguia no sentido São Mateus, na altura do quilômetro 144 da rodovia.

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Silvane não resistiu à colisão e morreu ainda no local. No carro, além dela, estava o marido José Magno Nogueira, de 41 anos, e duas filhas do casal, uma jovem de 22 anos, e uma de 11 anos. Eles ficaram feridos e foram levados para hospitais.

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CAUSOU ACIDENTE E VOLTOU PRA FESTA

De acordo com a PRF, o homem alcoolizado teria saído de um evento e levado um amigo para casa. No caminho de volta para a festa, chegando no quilômetro 143 da rodovia, o motorista colidiu com a traseira de um carro, no qual estava a família.

Após a colisão, Hélio fugiu do local e retornou para a festa. Segundo informações da PRF, ele foi encontrado alcoolizado dentro da festa. Ele fez o teste do etilômetro e o resultado deu positivo para a presença de álcool. "Nós realizamos buscas na região e o encontramos novamente na festa. Esse condutor, após colidir e matar uma pessoa, retornou para essa festa", afirmou o inspetor da PRF Vinícius Scopel. Ainda de acordo com a PRF, o motorista, além de estar embriagado, não possui habilitação.

Hélio dos Santos Aguiar, 25 anos, saiu da delegacia cobrindo o rosto e sem falar com a imprensa Crédito: TV Gazeta / Reprodução

PRF REALIZOU OPERAÇÃO NO LOCAL

PRF realiza busca e apreensão em casa de eventos onde motorista foi após matar mulher Crédito: Divulgação

O delegado Fabrício Lucindo afirmou que o objetivo é coletar provas das imagens de videomonitoramento para comprovar a realização da festa e o estado de Hélio.

O HD que guarda as imagens de videomonitoramento do local da festa não foi encontrado, segundo o delegado. A perícia vai analisar se o HD realmente não existia e se as imagens foram gravadas na nuvem, uma espécie de armazenamento digital de arquivos.

O ACIDENTE

O veículo da família que seguia no sentido São Mateus, no quilômetro 144 da BR 101, em Linhares, foi atingido na traseira pelo carro de Hélio. Ele estava embriagado, sem habilitação e "muito provavelmente com excesso de velocidade", segundo a PRF. Com a força do impacto, os veículos saíram da pista e caíram em uma pequena ribanceira.

"Nós pudemos levantar que o veículo do motorista que provocou o acidente, pela dinâmica do acidente, pelas marcas de frenagem, pelas testemunhas do local, muito provavelmente estava com excesso de velocidade. O que vai ser confirmado pela perícia da Polícia Civil", afirmou Scopel.

Morte de mulher em Linhares: motorista bêbado fugiu e voltou para festa Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

O pai da família foi atendido no Hospital Geral de Linhares (HGL) e liberado. As filhas do casal foram transferidas para o Hospital Rio Doce, também no município. O homem que causou o acidente também ficou ferido e precisou ser encaminhado ao HGL. Após o atendimento médico, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares.

O QUE DIZ A DEFESA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa do motorista afirmou que a festa relatada tratava-se de uma confraternização entre amigos, que começou no sábado (8) e durou até o domingo (9) e foi realizada no pátio de uma empresa do gênero alimentício — não em uma casa de eventos ou de festas, como relatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No local também há um apartamento, onde mora um dos colegas de Hélio, que também estava na confraternização com os amigos. A defesa afirmou que no domingo, por volta do meio-dia, um amigo de Hélio pediu para que ele o levasse em casa, no bairro Lagoa do Meio. Hélio pegou o carro de um outro amigo e se dirigiu até o bairro. No retorno, ocorreu a colisão. De acordo com a defesa, o amigo dono do carro constatou que o veículo não estava no local da confraternização e perguntou aos outros colegas onde estava.

Hélio dos Santos Aguiar, 25 anos, foi encaminhado para o presídio na tarde desta segunda-feira Crédito: TV Gazeta Norte

Eles afirmaram que Hélio havia saído com o carro para levar um amigo em casa. O dono do carro entrou em contato com Hélio, e este relatou que havia se acidentado com o veículo. Dois outros amigos foram até o local da colisão, constataram o estado de Hélio, a gravidade do acidente e, para preservar sua integridade física — uma vez que poderia haver linchamento, já que pessoas estavam se aglomerando no local — levaram Hélio para o espaço da confraternização, para aguardar a PRF, e não para continuar festejando, de acordo com o advogado.