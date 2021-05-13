Vídeo: trailer se solta de caminhão e destrói portaria na Praia da Costa

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O acidente foi registrado às 5h57 da manhã dessa quarta-feira (12). Pelas imagens captadas por câmera de videomonitoramento do local, aparentemente o veículo estava em alta velocidade. Pelo horário, e pelo fato de o condomínio não contar com porteiro, um acidente mais grave pode ter sido evitado, mas a entrada principal do prédio ficou bastante danificada.