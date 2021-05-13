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Em Vila Velha

Vídeo: trailer se solta de caminhão e destrói portaria na Praia da Costa

Imagens foram captadas por câmera de videomonitoramento do prédio, na avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:16

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

13 mai 2021 às 16:16
Vila Velha
Trailer se solta de caminhão e atinge portaria de prédio na Praia da Costa Crédito: Internauta
Em segundos de deslize, um trailer que estava acoplado a um caminhão se soltou e destruiu a portaria do edifício Ormando Gimenes, na avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha.
O acidente foi registrado às 5h57 da manhã dessa quarta-feira (12). Pelas imagens captadas por câmera de videomonitoramento do local, aparentemente o veículo estava em alta velocidade. Pelo horário, e pelo fato de o condomínio não contar com porteiro, um acidente mais grave pode ter sido evitado, mas a entrada principal do prédio ficou bastante danificada.
Acionadas pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha e as polícias Civil e Militar informaram que não houve acionamento para o caso.

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