Vídeo: trailer se solta de caminhão e destrói portaria na Praia da Costa

Em segundos de deslize, um trailer que estava acoplado a um caminhão se soltou e destruiu a portaria do edifício Ormando Gimenes, na avenida Antônio Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha.
O acidente foi registrado às 5h57 da manhã dessa quarta-feira (12). Pelas imagens captadas por câmera de videomonitoramento do local, aparentemente o veículo estava em alta velocidade. Pelo horário, e pelo fato de o condomínio não contar com porteiro, um acidente mais grave pode ter sido evitado, mas a entrada principal do prédio ficou bastante danificada.
Acionadas pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha e as polícias Civil e Militar informaram que não houve acionamento para o caso.