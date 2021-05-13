Idoso é atacado por dois cachorros durante caminhada em Linhares

Enildo Passos Barcelos, de 72 anos, foi atacado por dois cachorros Crédito: Arquivo pessoal

Enildo Passos Barcelos, de 72 anos, foi atacado por dois cachorros na manhã de terça-feira (11), quando caminhava no bairro BNH, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a neta e advogada Thaiana Passos Piol, o avô é diabético e, devido aos ferimentos, foi levado para o hospital. Ele passou por uma nova consulta nesta quinta-feira (13) e foi orientado a prolongar o antibiótico e começar a tomar anti-inflamatório, além de remédio para dor.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Thaiana contou que o avô saiu cedo para caminhar na terça quando tudo aconteceu. “Ele saiu cedinho na manhã de terça aqui no bairro e foi atacado pelos dois cachorros quando estava voltando, a três quadras daqui de casa”, explica.

Thaiana disse que os animais estavam na rua e sem focinheira. O avô tentou se desvencilhar, mas acabou sendo mordido em várias partes do corpo e teve a roupa rasgada. “Ele foi mordido no pescoço, o que poderia ser fatal, na perna e no braço, com uma mordida profunda que atingiu o músculo”, conta.

Segundo a neta, Enildo só parou de ser mordido quando a dona dos cachorros chegou e retirou os animais. Ela se ofereceu para levá-lo à farmácia, mas, no momento, ele recusou e disse que queria ir para a casa da família. "Ela levou ele para a nossa casa, minha mãe quis que ele fosse para o hospital, então a dona dos cachorros levou ele no Hospital Rio Doce, para os primeiros socorros", explicou a neta.

De acordo com Thaiana, um dos animais é da raça American Staffordshire Terrier, uma remodelagem do Pit Bull, oriunda dos Estados Unidos.

ESTÁ SENDO MEDICADO

Enildo foi atendido no hospital e liberado para se recuperar em casa. De acordo com a neta, ele continua diariamente com os cuidados, por conta dos curativos e infecção.

Para além dos ferimentos, fica o medo. “O medo agora é de alguma infecção e também de sair na rua, medo disso acontecer com mais alguém”, afirma.

Idoso de 72 anos é atacado por dois cachorros em Linhares

FAMÍLIA ESTUDA MEDIDAS A SEREM TOMADAS

Thaiana, que é advogada, afirma que no início só pensaram na saúde de Enildo, mas agora, com a "cabeça esfriando", a família estuda quais medidas adotar contra a dona dos cachorros.

TUTORA DOS ANIMAIS É NOTIFICADA

Procurada pela reportagem, a Unidade de Vigilância de Zoonozes (UVZ) da Prefeitura de Linhares , informou que Enildo foi imunizado com vacina antirrábica, e que acompanhará os animais por 10 dias, conforme protocolo antirrábico, para averiguar sinais de raiva.

A UVZ orientou o homem a lavrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Linhares, por se tratar de agressão física. A tutora foi notificada quanto à necessidade de utilizar focinheira nos animais e não mantê-los soltos em via pública.