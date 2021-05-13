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Atendido em hospital

Idoso é atacado por dois cachorros durante caminhada em Linhares

Segundo a neta, o avô, que tem diabetes, foi mordido pelos animais no pescoço, no braço e na perna. Ele foi atendido no Hospital Rio Doce e se recupera em casa

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 09:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 mai 2021 às 09:24
Idoso de 72 anos é atacado por dois cachorros em Linhares
Enildo Passos Barcelos, de 72 anos, foi atacado por dois cachorros Crédito: Arquivo pessoal
Enildo Passos Barcelos, de 72 anos, foi atacado por dois cachorros na manhã de terça-feira (11), quando caminhava no bairro BNH, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a neta e advogada Thaiana Passos Piol, o avô é diabético e, devido aos ferimentos, foi levado para o hospital. Ele passou por uma nova consulta nesta quinta-feira (13) e foi orientado a prolongar o antibiótico e começar a tomar anti-inflamatório, além de remédio para dor.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Thaiana contou que o avô saiu cedo para caminhar na terça quando tudo aconteceu. “Ele saiu cedinho na manhã de terça aqui no bairro e foi atacado pelos dois cachorros quando estava voltando, a três quadras daqui de casa”, explica.
Thaiana disse que os animais estavam na rua e sem focinheira. O avô tentou se desvencilhar, mas acabou sendo mordido em várias partes do corpo e teve a roupa rasgada. “Ele foi mordido no pescoço, o que poderia ser fatal, na perna e no braço, com uma mordida profunda que atingiu o músculo”, conta.
Segundo a neta, Enildo só parou de ser mordido quando a dona dos cachorros chegou e retirou os animais. Ela se ofereceu para levá-lo à farmácia, mas, no momento, ele recusou e disse que queria ir para a casa da família. "Ela levou ele para a nossa casa, minha mãe quis que ele fosse para o hospital, então a dona dos cachorros levou ele no Hospital Rio Doce, para os primeiros socorros", explicou a neta.
De acordo com Thaiana, um dos animais é da raça American Staffordshire Terrier, uma remodelagem do Pit Bull, oriunda dos Estados Unidos.

ESTÁ SENDO MEDICADO

Enildo foi atendido no hospital e liberado para se recuperar em casa. De acordo com a neta, ele continua diariamente com os cuidados, por conta dos curativos e infecção.
Para além dos ferimentos, fica o medo. “O medo agora é de alguma infecção e também de sair na rua, medo disso acontecer com mais alguém”, afirma.

Idoso de 72 anos é atacado por dois cachorros em Linhares

FAMÍLIA ESTUDA MEDIDAS A SEREM TOMADAS

Thaiana, que é advogada, afirma que no início só pensaram na saúde de Enildo, mas agora, com a "cabeça esfriando", a família estuda quais medidas adotar contra a dona dos cachorros.

TUTORA DOS ANIMAIS É NOTIFICADA

Procurada pela reportagem, a Unidade de Vigilância de Zoonozes (UVZ) da Prefeitura de Linhares, informou que Enildo foi imunizado com vacina antirrábica, e que acompanhará os animais por 10 dias, conforme protocolo antirrábico, para averiguar sinais de raiva.
A UVZ orientou o homem a lavrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia Regional de Linhares, por se tratar de agressão física. A tutora foi notificada quanto à necessidade de utilizar focinheira nos animais e não mantê-los soltos em via pública.
A Unidade ressalta que recolhe apenas animais errantes em vias públicas, no caso de maus-tratos ou quando os animais apresentam riscos à saúde da população com alguma doença zoonótica. A dona dos animais não foi localizada pela reportagem. 

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