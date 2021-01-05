Caso de homem atacado por onça não aconteceu no Norte do ES

O homem foi atacado por uma onça na cidade de Porto Murtinho (MS) e não em São Mateus, no Norte Capixaba Crédito: Diego Ruiz/Divulgação

falsas. Um homem gravemente ferido nas costas por uma onça enquanto trabalhava em uma área de cultivo de eucalipto em uma comunidade no interior de São Mateus , no Norte do Estado. Somado a isso, um vídeo do felino saindo do meio da mata e caminhando em direção à estrada. Assustador, não é? Sim, mas as informações, que começaram a circular em diversos grupos de WhatsApp nesta terça-feira (05), são

O caso em questão ocorreu no dia 14 de julho de 2019, a milhares de quilômetros de São Mateus, mais precisamente na cidade de Porto Murtinho, no Estado do Mato Grosso do Sul. Na ocasião, um homem havia notado um mau cheiro em uma área da fazenda e foi verificar o que se tratava.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro ao homem de 58 anos na época, o animal mordeu e deu um "tapa" com uma das patas nas costas do trabalhador, ocasionando os ferimentos. Diferentemente da versão espalhada pelo aplicativo de troca de mensagens, não foi um colega que socorreu o homem ferido.

No incidente verídico, foram cinco cachorros de estimação que acompanhavam esse homem e que afugentaram o felino, que estava se alimentando da carcaça de um animal. O homem que foi vítima do ataque deu essa versão aos socorristas que o atenderam.

AMEAÇA À CAÇA

O presidente da Organização Não-Governamental (ONG) Panthera, Leonardo Avelino, explicou na época ao portal G1 que a onça pode ter interpretado a presença dos 5 cães como uma "concorrência" alimentar para a caça que protegia: "As onças costumam ficar agressivas com a proximidade de cães, a razão do ataque pode ter sido justamente a presença deles", disse.