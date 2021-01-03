Fiscais da Prefeitura apreendem rede de 300 metros na Baía de Vitória

Apreensão aconteceu em canal da Baía de Vitória próximo à Ilha das Caieiras Crédito: Fernando Madeira

Uma ação de agentes da Prefeitura de Vitória apreendeu uma rede de 300 metros de comprimento na Baía de Vitória. A apreensão aconteceu no sábado (2) no canal principal da Baía, próximo à Ilha das Caieiras, durante o primeiro período de andada do caranguejo-uçá.

Fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória fizeram operações náuticas durante o fim de semana para abordar embarcações e retirar redes de pesca em locais de preservação da cidade, como a Baía de Vitória, Baía das Tartarugas e a Estação Ecológica Municipal Ilha do Lameirão.

Somente no sábado, além da rede apreendida, 30 embarcações foram abordadas. As operações náuticas estão sendo intensificadas durante o período da andada do caranguejo-uçá, que teve início no último dia 30 e vai até esta terça-feira (05).

Além da fiscalização por água, especialmente nos manguezais, os agentes fazem ações em outros pontos da cidade, como comércios, restaurantes, bares e feiras livres e também monitoram as vendas do caranguejo pelas redes sociais.

A andada é o período em que os caranguejos machos e fêmeas se reproduzem, quando saem das tocas e andam pelo manguezal para acasalamento e liberação de ovos.

Até o dia 5, está proibida a captura, manutenção em cativeiro, transporte, beneficiamento, armazenamento e comercialização do crustáceo, além de não poderem ser vendidas também as partes isoladas, como quelas e pinças. As multas para quem for flagrado praticando tais ações varia de R$ 700 a R$ 100 mil.

O caranguejo está no período de reprodução nos manguezais e a pesca neste período é considerada crime ambiental. Crédito: Ricardo Medeiros

Durante o ano, serão quatro períodos de andada. Além deste que está em curso, os outros três acontecem até o mês de abril. Confira as datas: