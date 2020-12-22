Puxada de rede em Itapuã rende mais de 100 quilos de peixe no ES

O Natal que se aproxima promete ser de fartura para os pescadores de Vila Velha. A tradicional puxada de rede chamou a atenção de quem passou pela praia de Itapuã, na manhã desta terça-feira (22). Foi preciso a força de pelo menos seis homens para retirar a rede do mar com mais de 100 kg de peixes variados, como sardinha e manjubinha.
O fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, registrou o momento em que os pescadores saíram da água e foram, aos poucos, enchendo caixas e mais caixas que estavam sobre a areia da praia. O peixe é comercializado ali mesmo, no calçadão de Itapuã.