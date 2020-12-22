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Puxada de rede em Itapuã rende mais de 100 quilos de peixe no ES

O fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, registrou o momento em que os pescadores saíram da água e foram, aos poucos, enchendo caixas e mais caixas que estavam na areia da praia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 11:06

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 11:06

Puxada de rede na Praia de Itapuã, em Vila Velha
Puxada de rede na praia de Itapuã, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Natal que se aproxima promete ser de fartura para os pescadores de Vila Velha. A tradicional puxada de rede chamou a atenção de quem passou pela praia de Itapuã, na manhã desta terça-feira (22). Foi preciso a força de pelo menos seis homens para retirar a rede do mar com mais de 100 kg de peixes variados, como sardinha e manjubinha.
O fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, registrou o momento em que os pescadores saíram da água e foram, aos poucos, enchendo caixas e mais caixas que estavam sobre a areia da praia. O peixe é comercializado ali mesmo, no calçadão de Itapuã. 

Puxada de rede no mar de Itapuã, em Vila Velha

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