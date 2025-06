Corpo de caminhoneiro que desapareceu em lagoa é encontrado em Linhares

O corpo do caminhoneiro Charles Sena da Conceição, de 36 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros boiando em uma lagoa do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (3). A vítima foi vista pela última vez gritando por socorro e desapareceu na água no fim da tarde de domingo (1º). >