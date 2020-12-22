Natal solidário: veja como contribuir com quem precisa de doações

Cestas básicas, material de limpeza, roupas a brinquedos, e dinheiro podem ser doados Crédito: Arquivo A gazeta

As festas de final de ano são sempre momentos marcados por muita alegria e fartura. Mas, em 2020, a pandemia da Covid-19 trouxe um novo contexto, acirrando ainda mais a desigualdade social, com famílias afetadas pelo desemprego e pela fome.

O Natal solidário, realizado por vários projetos sociais ,fazem a diferença para dezenas de pessoas que não possuem dinheiro nem para comprar alimentos no Estado. Até crianças batem na porta do projeto relatando que não tem nada para comer, conta Melissa Emanuelle da Vitória Alves, presidente e idealizadora do projeto Recriares, que atende mais de 600 famílias cadastradas nos bairros de Boa Vista 1, Boa Vista 2, Soteco, Cocal, Coqueiral, Morro do Soteco e Santa Inês, em Vila Velha.

Mas os organizadores relatam que enfrentam muitas dificuldades. Em decorrência da pandemia, o número de doações reduziu, mas, em paralelo, o número de pessoas que precisam de ajuda aumentou muito. A necessidade está enorme e há muitas famílias passando por um aperto grande. Há doações de cestas básicas, mas a comida acaba e a fome ainda está lá, relata Denise Barbieri Biscotto, coordenadora do Ateliê de Ideias, que junto com a comunidade desenvolve pelos menos 12 projetos no Território do Bem

A região engloba os bairros de Andorinhas, Santa Marta, São Benedito Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica, além das comunidades de Jaburu e Floresta (em Gurigica), Engenharia (Itararé) e Mangue Seco (Andorinhas), em Vitória.

Marcelo Siqueira, da Central das Comunidades, relata que muitos acreditam que a pandemia já está chegando ao fim e que tudo voltou a normalidade. As pessoas perderam seus empregos e ainda está difícil até levantar dinheiro nas ruas, relata

A maioria dos projetos sobrevive de doações. São aceitos de alimentos a material de limpeza, roupas a brinquedos, e dinheiro, que pode ser convertido em cestas básicas ou em uma transferência de renda, uma espécie de cartão que permite a pessoa sacar até 100 reais por mês. Por menor que seja a doação, ela se junta a de outro e permite alimentar uma família, pondera Denise.

Para os que desejam participar de um Natal solidário, segue abaixo os contatos de alguns projetos sociais que podem levar a sua colaboração até uma família necessitada. A prestação de contas é feita pelas redes sociais dos projetos.

PROJETOS QUE PRECISAM DE AJUDA

1 - Ateliê de Ideias

ATUA: Desenvolve mais de 12 projetos no Território do Bem, região engloba os bairros de Andorinhas, Santa Marta, São Benedito Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica, além das comunidades de Jaburu e Floresta (em Gurigica), Engenharia (Itararé) e Mangue Seco (Andorinhas), todos em Vitória

Desenvolve mais de 12 projetos no Território do Bem, região engloba os bairros de Andorinhas, Santa Marta, São Benedito Bairro da Penha, Itararé, Bonfim, Consolação, Gurigica, além das comunidades de Jaburu e Floresta (em Gurigica), Engenharia (Itararé) e Mangue Seco (Andorinhas), todos em Vitória COORDENADOR: Denise Barbieri Biscotto

Denise Barbieri Biscotto O QUE DOAR: alimentos, gás de cozinha, material de limpeza (principalmente álcool), material de construção (casas das comunidades estão sendo reformadas)

alimentos, gás de cozinha, material de limpeza (principalmente álcool), material de construção (casas das comunidades estão sendo reformadas) COMO FAZER:

Por telefone 98166-5352 (Banco do Bem) ou 98118-767 (Denise)

98166-5352 (Banco do Bem) ou 98118-767 (Denise) Conta bancária - Associação Ateliê de Ideias - CNPJ: 06.044.098/0001-65 - CAIXA (104) - Agência: 2503 operação: 03 - C/C: 1117-1

- Associação Ateliê de Ideias - CNPJ: 06.044.098/0001-65 - CAIXA (104) - Agência: 2503 operação: 03 - C/C: 1117-1 O Pix, vinculado a conta: 1eadfb59-bef3-4c25-874f-82a8e28bb964 (alternativa para quem não quer pagar taxa de transferência entre bancos)

2 - Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa-ES)

ATUA: a sede fica na Serra, em Novo Horizonte, onde são organizadas as doações para serem distribuídas. Atendemos mais de 31 mil famílias pré-cadatradas, em 26 municípios. Outras 3 mil estão na fila de espera. . Há bases da Cufa em diversas comunidades.

a sede fica na Serra, em Novo Horizonte, onde são organizadas as doações para serem distribuídas. Atendemos mais de 31 mil famílias pré-cadatradas, em 26 municípios. Outras 3 mil estão na fila de espera. . Há bases da Cufa em diversas comunidades. PRESIDENTE: Gabriel Costa Nadipeh

Gabriel Costa Nadipeh O QUE DOAR: o que desejar, alimentos, brinquedos, roupas para crianças, produtos de limpeza, produtos usados em boas condições. Eles contam com pontos de entrega mas também podem buscar as doações

o que desejar, alimentos, brinquedos, roupas para crianças, produtos de limpeza, produtos usados em boas condições. Eles contam com pontos de entrega mas também podem buscar as doações COMO FAZER:

Por telefone - 27 99805-1193

27 99805-1193 Rede sociais - (instagram - Cufa.es)

(instagram - Cufa.es) Picpay: @favelaeperiferia.es

@favelaeperiferia.es Nubank - 260 - Ag: 0001 - C/C: 73814148-8

- 260 - Ag: 0001 - C/C: 73814148-8 Vaquinha - vaka.me/959512

3 - Central Comunidades

ATUA: Atendem cerca de 4 mil famílias na Grande Vitória e desenvolvem projetos nas 12 aldeias indígenas de Aracruz

COORDENADOR: Marcelo Siqueira

Marcelo Siqueira O QUE DOAR: alimentos, material limpeza (principalmente álcool), roupas, sapatos, brinquedos. Dependendo do volume da doação, eles fazem o recolhimento

alimentos, material limpeza (principalmente álcool), roupas, sapatos, brinquedos. Dependendo do volume da doação, eles fazem o recolhimento COMO FAZER:

Telefone - 99955-5348 (marcelo)

- 99955-5348 (marcelo) instagram - @cdccentraldascomunidades

- @cdccentraldascomunidades picpay - @cdc.central.comunidades

4 - Instituto Aprender Cultura

ATUA: Na região de Flexal II e entorno em Cariacica. Atendem um cadastro de 750 famílias, cerca de 3 mil pessoas

Na região de Flexal II e entorno em Cariacica. Atendem um cadastro de 750 famílias, cerca de 3 mil pessoas DIRETORA FINANCEIRA: Marina Queiroz Abreu

Marina Queiroz Abreu O QUE DOAR: alimentos, roupas, para o bazar, livros, instrumentos musicais para a escola do instituto, material de limpeza. E ainda bolas de futebol, meião, bermuda, uniforme completo para a escolinha de futebol; ou tênis para as crianças do projeto Skate. Podem buscar as doações maiores.

alimentos, roupas, para o bazar, livros, instrumentos musicais para a escola do instituto, material de limpeza. E ainda bolas de futebol, meião, bermuda, uniforme completo para a escolinha de futebol; ou tênis para as crianças do projeto Skate. Podem buscar as doações maiores. COMO FAZER:

Instagram - @aprendercultura

@aprendercultura T elefone - 99509-0410 (Melissa) e 99653-5909 (Mikéias)

99509-0410 (Melissa) e 99653-5909 (Mikéias) Pic Pay - @iacflex

5 - Instituto Raízes

ATUA: Nos morros de Centro de vitória, como Piedade, Moscoso, Capixaba. Possuem 1.060 famílias

Nos morros de Centro de vitória, como Piedade, Moscoso, Capixaba. Possuem 1.060 famílias COORDENADOR: Jocelino - 99293-4397 - Instituto Raízes

Jocelino - 99293-4397 - Instituto Raízes O QUE DOAR: alimentos, produto de limpeza. Podem buscar as doações. O dinheiro doado é convertido em cestas básicas

alimentos, produto de limpeza. Podem buscar as doações. O dinheiro doado é convertido em cestas básicas COMO FAZER:

T elefone - 99316-3559

- 99316-3559 Pic pay - @raizes.instituto

6 - Projeto Recriares

ATUA: Atende mais de 600 famílias cadastradas nos bairros de Boa Vista 1, Boa Vista 2, Soteco, Cocal, Coqueiral, Morro do Soteco e Santa Inês. Oferece janta solidária todos os dias com uma Kombi, onde oferece ainda um bazar solidário. O dinheiro doado é aplicado na compra de embalagens para as refeições e carnes.

Atende mais de 600 famílias cadastradas nos bairros de Boa Vista 1, Boa Vista 2, Soteco, Cocal, Coqueiral, Morro do Soteco e Santa Inês. Oferece janta solidária todos os dias com uma Kombi, onde oferece ainda um bazar solidário. O dinheiro doado é aplicado na compra de embalagens para as refeições e carnes. PRESIDENTE: Melissa Emanuelle da Vitória Alves

Melissa Emanuelle da Vitória Alves O QUE DOAR: Alimento, brinquedos, roupas

Alimento, brinquedos, roupas COMO FAZER:

Telefone - 98801-0769 (Melissa)

- 98801-0769 (Melissa) Instagram - @projetorecriares ou @MELISSARECRIAR

@projetorecriares ou @MELISSARECRIAR Pic pay - @projetorecriares

7 - Projeto Tudo Por Ele