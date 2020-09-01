Rede de solidariedade ajuda família de Cariacica que perdeu casa incêndio

Munique de Leite Souza recebeu uma onda de solidariedade após incêndio Crédito: Reprodução |TV Gazeta

Após perder tudo o que tinham em um incêndio que destruiu a casa onde moravam no bairro Alto Boa Vista, em Cariacica , a cuidadora Munique de Leite Souza e os filhos ficaram apenas com a roupa do corpo. A situação difícil foi atenuada por uma rede de solidariedade se formou em torno da família. Agora, quase um mês após o ocorrido, eles se sentem amparados.

"Hoje estou apenas cercada de felicidade, só de ver todo o carinho que recebi durantes esses dias e que em algumas semanas uma nova casa já vai estar de pé me traz muita gratidão", destaca a cuidadora.

No último dia 3 de agosto a casa de Munique foi destruída por um incêndio. As chamas consumiram rapidamente o imóvel e a família de seis pessoas não conseguiu salvar nada, nem mesmo documentos.

"Tudo aconteceu muito rápido, por ser uma casa de madeira e de fiação bem antiga tudo foi perdido em poucos minutos. Ficamos apenas com a roupa do corpo" Munique de Leite Souza - Cuidadora

Sensibilizados com a situação de Munique, vizinhos e amigos se uniram para ajudar. Um deles é o servidor público Rodrigo Celeiro, que orientou a família na criação de uma rifa solidária. A ideia é usar o dinheiro para reconstruir a casa. "Recolhemos alguns prêmios dos comerciantes de Cariacica e criamos uma rifa para arrecadar um valor para a obra. Estamos solicitando a ajuda de todos que puderem auxiliar", destaca Rodrigo.

Rodrigo Celeiro, foi uma das pessoas que se comoveram com a situação Crédito: Reprodução |TV Gazeta

Até o momento, R$ 2 mil já foram arrecadados com a rifa. Com o valor, alguns materiais de construção como telhas, ferragens e tábuas de madeira, necessários para a nova moradia, já foram comprados. "A casa vai sair aos poucos, ainda não acredito em toda a ajuda que recebi. Enquanto não temos um teto fixo cada um está separado em um canto com um parente, mas logo vamos estar juntos", diz Munique.

Esperançosa ela ainda acrescenta, "graças à toda ajuda, mobilização e carinho que tivemos, espero que até o final do ano a gente consiga estar juntos em nossa nova moradia", disse emocionada.

RELEMBRE O CASO

Um incêndio destruiu toda a casa de madeira em Cariacica Crédito: Reprodução |TV Gazeta

No dia 3 de agosto, por volta das 21 horas, a casa da família de Munique foi destruída pelas chamas, que se espalharam pela construção em pouco tempo. Durante o incêndio, Munique havia saído para ir à farmácia e apenas a filha mais nova estava no local. Ninguém se feriu. A perícia foi solicitada pelo Corpo de Bombeiros, entretanto, o laudo com as causas do incêndio ainda não foi concluído.