Fiscalização

Serra vai manter radares após municipalização de trecho da BR 101

Antigo trecho urbano da rodovia federal, que vai do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi oficialmente repassado ao município

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:35

Antigo trecho urbano da BR 101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado Crédito: Samyr Dionízio

A Prefeitura da Serra decidiu manter os radares de velocidade instalados ao longo da Avenida Mestre Álvaro, antigo trecho urbano da BR 101, que cruza o município do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina.

Com a municipalização do trecho, a administração iniciou a substituição dos equipamentos que pertenciam ao governo federal e à concessionária Ecovias Capixaba por novos dispositivos pertencentes à própria Prefeitura.

São nove radares no total, que monitoram 25 faixas no sentido Serra Sede e 24 no sentido Vitória. Os pontos de monitoramento permanecerão onde já existe a fiscalização eletrônica.

“Os dispositivos cumprirão os procedimentos legais obrigatórios, que incluem a instalação, a aferição técnica pelo Inmetro e a publicação dos editais de validação. Somente após a conclusão dessas etapas estarão aptos a iniciar a fiscalização”, informou a Secretaria de Defesa Social (Sedes) da Serra.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta