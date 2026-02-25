Home
>
Cotidiano
>
Serra vai manter radares após municipalização de trecho da BR 101

Serra vai manter radares após municipalização de trecho da BR 101

Antigo trecho urbano da rodovia federal, que vai do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi oficialmente repassado ao município

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 20:35

Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Antigo trecho urbano da BR 101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado Crédito: Samyr Dionízio

A Prefeitura da Serra decidiu manter os radares de velocidade instalados ao longo da Avenida Mestre Álvaro, antigo trecho urbano da BR 101, que cruza o município do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina.

Recomendado para você

Antigo trecho urbano da rodovia federal, que vai do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi oficialmente repassado ao município

Serra vai manter radares após municipalização de trecho da BR 101

Jonathan Peixoto Ribeiro e Juliana Peixoto Ribeiro retornaram para a sede capixaba do Parque Nacional do Caparaó nesta quarta-feira (25), após quase 60 horas perdidos

Reencontro de irmãos desaparecidos com a família gera comoção e aplausos no Caparaó

Jonathan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e a irmã Juliana Peixoto Ribeiro, de 27 anos, ficaram desaparecidos por quase 60h e foram encontrados nesta quarta-feira (25)

Após resgate, irmãos contam como enfrentaram dias no Pico da Bandeira

Com a municipalização do trecho, a administração iniciou a substituição dos equipamentos que pertenciam ao governo federal e à concessionária Ecovias Capixaba por novos dispositivos pertencentes à própria Prefeitura.

São nove radares no total, que monitoram 25 faixas no sentido Serra Sede e 24 no sentido Vitória. Os pontos de monitoramento permanecerão onde já existe a fiscalização eletrônica. 

“Os dispositivos cumprirão os procedimentos legais obrigatórios, que incluem a instalação, a aferição técnica pelo Inmetro e a publicação dos editais de validação. Somente após a conclusão dessas etapas estarão aptos a iniciar a fiscalização”, informou a Secretaria de Defesa Social (Sedes) da Serra.

Leia mais

Imagem - BR 101: Ecovias entrega duplicação na Serra e anuncia obras em mais 80 km

BR 101: Ecovias entrega duplicação na Serra e anuncia obras em mais 80 km

Imagem - Pedágio da BR 101 no ES fica mais caro a partir de sexta (27); veja valores

Pedágio da BR 101 no ES fica mais caro a partir de sexta (27); veja valores

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais