Sem comida e na chuva

Após resgate, irmãos contam como enfrentaram dias no Pico da Bandeira

Jonathan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e a irmã Juliana Peixoto Ribeiro, de 27 anos, ficaram desaparecidos por quase 60h e foram encontrados nesta quarta-feira (25)

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:10 - Atualizado há 6 minutos

Após serem encontrados, os irmãos que desapareceram durante uma trilha no Pico da Bandeira, no Caparaó do Espírito Santo, contaram como foi a experiência de sobrevivência que durou cerca de 60h. Jonathan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e a irmã Juliana Peixoto Ribeiro, de 27 anos, chegaram até uma casa em Pedra Roxa, na localidade de Santa Marta, em Ibitirama, na manhã de quarta-feira (25).

Em um vídeo gravado pelos Bombeiros, o rapaz conta que na segunda-feira (23) os dois conseguiram chegar até o topo do Pico do Calçado — localizado a 2.849m de altitude, a apenas 42m do Pico da Bandeira (2.891m). Mesmo acostumados com trilhas, inclusive de moto, eles disseram que nunca tinham subido uma montanha tão alta.

No momento em que começaram a descer, a neblina dificultou a visibilidade das demarcações. Juliana explicou que a procura pela sinalização fez com que eles se afastassem cada vez mais do caminho inicial, o que fez com que se perdessem.

Sem provisões

Como acreditavam que o passeio seria rápido, os irmãos não levaram alimentos, apenas um pouco de água. Por conta da fome, desidratação e exaustão, a dupla relatou ter alucinações. "Ficamos vendo 'miragem', ouvindo vozes", disse Jonathan. Os dois caíram em momentos diferentes do percurso, porém sofreram apenas alguns arranhões. Eles contaram ainda que acabaram dormindo sob a chuva na primeira noite, mas que depois encontraram uma gruta onde se abrigaram na noite seguinte.

Enquanto desciam, Jonathan e Juliana avistaram diversos carros passando ao longe e decidiram seguir em direção ao trânsito para procurar ajuda. "Onde a gente estava antes não tinha vestígio de 'gente', então a gente sabia que estava muito longe. Conforme fomos descendo, vimos demarcações nas árvores e fomos seguindo a trilha. Foi assim que chegamos no pessoal, na família da Aparecida e do Paulo", explicou a irmã. Já na casa, os dois foram alimentados e os Bombeiros acionados para buscá-los.

Correção 25/02/2026 - 18:16hrs Após o resgate, os irmãos informaram não serem de Aracruz, sendo que apenas Jonathan reside na cidade capixaba, enquanto a irmã mora em Cabo Frio (RJ). Os dois são naturais de Campos dos Goytacazes (RJ). Título e texto foram corrigidos.

