Irmãos desaparecem na subida ao Pico da Bandeira, no Caparaó do ES

Dois irmãos desapareceram na subida ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, em Dores do Rio Preto, no Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (23). O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas com apoio de voluntários e guias de turismo locais. Militares de Minas Gerais também auxiliam na varredura da área do parque situada em território mineiro.

Ainda não há informações sobre a identidade ou a idade dos desaparecidos, mas seriam duas pessoas adultas. Em comunicado a guias e voluntários, a gestão do Parque Nacional do Caparaó informou que uma equipe do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aguarda novas orientações dos bombeiros para estruturação de frentes de busca adicionais.