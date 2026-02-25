Irmãos são encontrados após 59 horas desaparecidos no Pico da Bandeira

Os irmãos Jonathan Peixoto Ribeiro, de 24 anos, e Juliana Peixoto Ribeiro, de 27 anos, desapareceram na subida ao Pico da Bandeira, no Caparaó do ES Crédito: Arquivo pessoal

Foram encontrados os dois irmãos que estavam desaparecidos após iniciarem a subida ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo. Eles começaram a trilha às 2h de segunda-feira (23) e foram encontrados às 13h desta quarta-feira (25), após 59 horas.

A informação foi confirmada pelas equipes de busca, formadas por militares do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e de Minas Gerais, além de servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e voluntários.

Segundo as equipes, os irmãos foram encontrados em uma casa na localidade de Santa Marta, em Ibitirama. Eles serão encaminhados à portaria do parque, em Dores do Rio Preto, onde reencontrarão a família. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles nem sobre como as equipes de busca chegaram ao local onde estavam.