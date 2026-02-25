Buscas por irmãos no Pico da Bandeira são retomadas; parque segue fechado

As buscas pelos dois irmãos que desapareceram durante a subida ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, foram retomadas por volta das 4h desta quarta-feira (25). O parque permanece fechado para visitação.

Participam da operação equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e de Minas Gerais, além de servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), voluntários e cães farejadores.