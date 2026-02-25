Buscas por irmãos no Pico da Bandeira são retomadas; parque segue fechado
Atualizado em 25/02/2026 às 08h54
As buscas pelos dois irmãos que desapareceram durante a subida ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó, no Espírito Santo, foram retomadas por volta das 4h desta quarta-feira (25). O parque permanece fechado para visitação.
Participam da operação equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo e de Minas Gerais, além de servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), voluntários e cães farejadores.
A dupla — um homem de 24 anos e uma mulher de 27 — está desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (23), quando fazia a trilha na região.