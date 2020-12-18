Solidariedade: papais noéis sobre rodas presenteiam crianças carentes

Motociclistas do grupo Alzheimers MC fantasiados de Papai Noel Crédito: Arquivo Pessoal / Burgie Lucas

O clima do fim de ano motiva muita gente a fazer o bem, é um período que desperta reflexão e empatia. E foi nesse clima que o grupo de motociclistas de Motos Custom "Alzheimers MC" distribuiu, sobre duas rodas, presentes para crianças carentes no último domingo (13).

O Engenheiro de automação Burgie Lucas Pereira faz parte do grupo desde sua criação, em janeiro deste ano. O Alzheimers MC surgiu da paixão pelo mundo sobre duas rodas com intuito de estimular boas amizades e fazer o bem, conta ele.

A ideia de fazer a boa ação surgiu em uma reunião do grupo e, desde então, começaram os preparativos. Estávamos tratando de alguns assuntos e veio a ideia de uma "ação solidária". Inicialmente, queríamos fazer uma ação voltada para os idosos e outra para as crianças, mas, devido à pandemia e seus riscos, decidimos que o melhor seria focarmos nas crianças. A adesão do grupo foi surpreendente e as arrecadações superaram nossas expectativas, afirma o motociclista.

Mais de 150 crianças beneficiadas

"Fizemos um passeio com os integrantes fantasiados de Papai Noel em suas motos, de Vila Velha até Guarapari," Burgie Lucas Pereira - Engenheiro de Produção e Integrante do Alzheimers MC

Após a arrecadação que mobilizou vários integrantes do grupo, chegou a hora de entregar os presentes e de fazer a alegria da criançada. A entrega dos presentes foi realizada no último domingo, dia 13. Fizemos um passeio com os integrantes fantasiados de Papai Noel em suas motos, de Vila Velha até Guarapari, com um caminhão de apoio com os brinquedos arrecadados, lembra Burgie.

As entregas foram realizadas em local aberto em uma comunidade em Guarapari, com as devidas precauções devido à pandemia, acrescenta..

Segundo Burgie, foram beneficiadas mais de 150 crianças carentes e de várias idades. Além de brinquedos, também foram entregues caixas de bombons aos pais e fraldas para pais com crianças de colo, finaliza.

Confira as fotos da ação: