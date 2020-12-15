Artistas do ES promovem lives para a campanha Natal do Bem

Artistas do ES resolveram se engajar na campanha Natal do Bem e apresentam uma série de lives em prol da ação da plataforma O bem que Contagia em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória. A abertura será nesta quarta-feira (16), às 19h30, com uma apresentação dos músicos Benê Rodrigues e Dão Borba no Instagram @bene_rodrigues01.
A campanha pretende arrecadar cestas básicas, frangos congelados, brinquedos novos ou usados embalados para presente e identificados por sexo e idade e fraldas descartáveis.
As cestas, brinquedos e fraldas descartáveis podem ser deixadas na paróquia Santa Rita, em nome da campanha Natal do Bem. As doações podem ser feitas também pelo Picpay @obemquecontagia. A meta é atender 300 famílias, que sofreram perdas financeiras durante a pandemia.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE LIVES
17/12 - 21h - Pedro Neto
18/12 - 19h30h - Fabio Teixeira
18/12 - 21h - Aloyr Simões Jr.
19/12 - 19h30 - Wallace Orletti e 210h Mind7
19/12 - 19h30 - Wallace Orletti e 210h Mind7
20/12 - 19h30 - Fabio Teixeira
20/12 - 21h - Pedro Neto
21/12 - 19h30 - Alexandre Freislebem
22/12 - 19h30 - Gardenia Marques