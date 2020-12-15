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Renata Rasseli

Artistas do ES promovem lives para a campanha Natal do Bem

Os músicos Benê Rodrigues e Dão Borba abrem a série de lives nesta quarta-feira (16), às 19h30, em prol da campanha de Natal do Bem, uma ação da plataforma O bem que Contagia em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto

Públicado em 

15 dez 2020 às 17:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Live de Benê Rodrigues e Dão Borba
Live de Benê Rodrigues e Dão Borba Crédito: Instagram/Reprodução/@bene_rodrigues01
Artistas do ES resolveram se engajar na campanha Natal do Bem e apresentam uma série de lives em prol da ação da  plataforma O bem que Contagia em parceria com a Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória. A abertura será nesta quarta-feira (16), às 19h30, com uma apresentação dos músicos Benê Rodrigues e Dão Borba no Instagram @bene_rodrigues01.
A campanha pretende arrecadar cestas básicas, frangos congelados, brinquedos novos ou usados embalados para presente e identificados por sexo e idade e fraldas descartáveis. 
As cestas, brinquedos e fraldas descartáveis podem ser deixadas na paróquia Santa Rita, em nome da campanha Natal do Bem. As doações podem ser feitas também pelo Picpay @obemquecontagia. A meta é atender 300 famílias, que sofreram perdas financeiras durante a pandemia. 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE LIVES

17/12 - 21h - Pedro Neto
18/12 - 19h30h -  Fabio Teixeira
18/12 -  21h - Aloyr Simões Jr.
19/12 - 19h30 -  Wallace Orletti e 210h Mind7
19/12 - 19h30 -  Wallace Orletti e 210h Mind7
20/12  - 19h30 -  Fabio Teixeira
20/12 - 21h -  Pedro Neto
21/12 - 19h30 -  Alexandre Freislebem 
22/12 - 19h30 -  Gardenia Marques

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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