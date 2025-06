Escolas climatizadas

Vila Velha vai instalar ar-condicionado em todas as salas de aula municipais

Segundo a prefeitura, cerca de 57 mil estudantes — distribuídos entre a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) — serão diretamente beneficiados

Todas as salas de aula das escolas municipais de Vila Velha vão ganhar ar-condicionado. A prefeitura abriu, na segunda-feira (02), um pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada para a aquisição, instalação e manutenção dos respectivos aparelhos. O objetivo, segundo a administração, é climatizar todas as salas de aula das 118 unidades de ensino. >

'Vingança' pode estar por trás de assassinato de vereador no ES

Mapa dos radares: saiba onde tem fiscalização na BR 101 e na Rodovia do Sol no ES

A previsão da prefeitura é que a instalação dos equipamentos comece logo após a conclusão do processo licitatório.>

Para a secretária municipal de Educação, Carla Cabidel, a climatização das salas de aula é um avanço significativo no ambiente escolar: “A climatização das salas de aulas da nossa rede de ensino irá promover um ambiente de aprendizado mais confortável e agradável para alunos e servidores. O anúncio do nosso prefeito reforça seu compromisso com a educação pública de qualidade, e demonstra sua determinação em promover a equidade e a dignidade em nossas escolas, em todos os segmentos".>