Residência

Após esgotar vagas em 4h, palestra com Caco Barcellos abre lote extra nesta terça (03), às 17h

O jornalista desembarca em Vitória para compartilhar sua trajetória e experiências em evento que marca o lançamento da 28ª edição do Curso de Residência de Jornalismo da Rede Gazeta.

Publicado em 3 de junho de 2025 às 09:57

bate-papo, conduzido pelo apresentador do Bom Dia ES, Mário Bonella, marca também o início das inscrições para o curso de aprimoramento voltado a novos jornalistas. Crédito: Arte divulgação

A palestra com o jornalista Caco Barcellos, da TV Globo, que desembarca em Vitória no próximo dia 02 de julho para lançar o 28º Curso de Residência em Jornalismo, teve suas vagas esgotadas em apenas 04 horas. Com recorde absoluto de procura do público na última década, a programação abrirá um lote extra de ingressos, que são gratuitos, às 17h desta terça-feira (03). >

Caco falará à plateia do Auditório da Rede Gazeta sobre "Jornalismo e novos públicos". O bate-papo, que será conduzido pelo apresentador do Bom Dia ES, Mário Bonella, é também o pontapé inicial para as inscrições do curso de aprimoramento para novos jornalistas, promovido pela Rede Gazeta há 28 anos. Para inscrever-se, clique aqui. >

Coordenador do curso, o jornalista Eduardo Fachetti, que é também gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, comemora o sucesso da procura do público: "Desde 2019, quando esgotamos as inscrições em 3 dias, nunca havíamos tido uma procura tão grande para um evento da Residência. Isso mostra o quanto a figura do Caco inspira novos jornalistas e profissionais de comunicação e, ainda, o quanto há espaço para discutirmos o alcance de novas audiências. Isso nos deixa animados para embarcar em mais uma edição desse projeto", celebra.>

No dia 02 de julho, logo após a palestra de Caco Barcellos, serão abertas as inscrições para o processo seletivo do Curso de Residência em Jornalismo. Podem se inscrever estudantes de quaisquer cursos superiores ou de cursos técnicos em Rádio e TV ou Audiovisual, que estejam prestes a colar grau ou, ainda, egressos dessas formações que tenham se formado de dezembro de 2023 para cá.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta