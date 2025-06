Está em coma

'Sentimento de revolta', diz pai de jovem de MG atropelado em Vila Velha

Motorista do carro que atropelou Bernardo Henrique Soares, de 19 anos, está com a CNH suspensa e se recusou fazer teste do bafômetro; ele foi ouvido e liberado pela PM no local do acidente

Publicado em 3 de junho de 2025 às 09:52

“O sentimento é de revolta, de injustiça, de não poder fazer nada”. Essas foram as palavras de desabafo do engenheiro Fábio Soares, pai de Bernardo Henrique Soares, de 19 anos, que está internado em coma após ter sido atropelado por um motorista com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa no último sábado (31). O condutor se recusou fazer o teste do bafômetro, e foi ouvido e liberado pela Polícia Militar ainda no local do atropelamento, que aconteceu na Rodovia do Sol (ES 060), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. >

Muito emocionado, o pai de Bernardo conversou com a TV Gazeta em frente ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde o filho dele está internado em coma, em estado grave. Bernardo é estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e mora com a família em Belo Horizonte. >

Bernardo Henrique Soares e o pai Fábio Soares Crédito: Acervo Pessoal

"O Bernardo é um menino inteligente, doce, que nunca fez mal para ninguém, que não merecia estar naquela cama em coma. Um menino cheio de vida, que eu como pai tenho muito orgulho de ter como filho", disse Fábio.>

O sentimento é de que a lei não está sendo cumprida na nossa cara e daqui a pouco ele vai pegar o carro com a carteira suspensa desde 2022, e pode ser que aconteça isso com outra família Fábio Soares Pai de Bernardo

Segundo relato de um amigo da vítima à Polícia Militar, o jovem atravessava a via de patinete e estaria na faixa de pedestres no momento do acidente, com o semáforo piscando em amarelo. Bernardo veio de Belo Horizonte ao Espírito Santo para comemorar o aniversário de uma amiga. >

Ele passou por uma cirurgia na cabeça, não foi possível tirar ele da entubação e tirar do coma, porque a situação é grave. Ele corre risco. Estamos em oração Iara Henriques Mãe de Bernardo

A Polícia Militar afirmou que o motorista do veículo estava com a CNH suspensa e se recusou a fazer o teste do bafômetro. No local, foram lavrados os Autos de Infração de Trânsito (AITs) referentes à recusa do teste e à suspensão da habilitação. Ainda segundo a PM, como não houve morte, e o condutor permaneceu no local e prestou socorro, ele foi liberado conforme prevê a legislação vigente.>

A família de Bernardo contesta a informação de que o motorista permaneceu por vontade própria no local, e afirma que o condutor tentou fugir e não teria prestado socorro. “O que consta no documento que a gente teve acesso, não condiz com o visto pelas testemunhas. O documento consta que foi prestado socorro, e não houve qualquer prestação de socorro, pelo contrário, ele tentou evadir do local”, disse o padrasto da vítima, Gustavo Martins.

Em nota, a Guarda Municipal de Vila Velha disse que uma viatura passava pela Rodovia do Sol, em frente ao Shopping Boulevard, parou para prestar apoio. Uma agente do Corpo de Bombeiros que estava no local já prestava os primeiros socorros. Uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento.

A Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e que ninguém havia sido preso pelo ocorrido, até a publicação deste texto.>

