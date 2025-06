Estado grave

Jovem de MG é atropelado por motorista com CNH suspensa em Vila Velha

Universitário da UFMG está em coma no Hospital São Lucas; condutor do carro, que tem CNH suspensa e se recusou a fazer teste do bafômetro, foi liberado no local

Publicado em 2 de junho de 2025 às 17:44

Jovem fica em coma após ser atropelado na Rodovia o Sol, próximo a shopping Crédito: Fernando Madeira - Arquivo Pessoal

Um jovem de 19 anos, identificado como Bernardo Henriques Soares, foi atropelado por um carro no último sábado (31), na Rodovia do Sol (ES 0 60), altura de Jockey de Itaparica, Vila Velha enquanto atravessava na via com um patinete. A vítima estava com amigos e, segundo relato de um deles à Polícia Militar, o rapaz estaria na faixa para pedestres, com o semáforo piscando em amarelo, quando foi atingido. Antes de ter mais detalhes sobre o ocorrido, a mãe do universitário chegou a gravar um vídeo fazendo apelo para saber quem é o condutor que atropelou o filho dela (veja abaixo). >

A Polícia Militar informou que o motorista do carro estava com a CNH suspensa e se recusou a fazer teste do bafômetro. No local, foram confeccionados os Autos de Infração de Trânsito (AITs) referentes à recusa e à suspensão da habilitação do condutor do veículo que atropelou Bernardo. Ainda segundo a PM, como não se tratou de um acidente com morte, e o condutor permaneceu no local e prestou socorro, ele foi liberado, conforme determina a legislação vigente.>

O caso ganhou repercussão nas redes sociais após a família vir para o Espírito Santo e a mãe postar pedindo ajuda para tentar imagens de câmeras na região que tenham registrado o momento do acidente.>

De MG passando férias no ES

Segundo o padrasto da vítima, Gustavo Martins, Bernardo mora com a família em Belo Horizonte, Minas Gerais, e estava passando alguns dias com amigos no Espírito Santo. O jovem é estudante da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), segundo a família. “Ele estava atravessando na faixa de pedestres um pouco mais adiante e parou para esperar os amigos chegarem. Aconteceu essa fatalidade. Agora estamos batalhando por ele, porque ele vai sair dessa em nome de Jesus”, disse.>

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permanece internado em estado grave e em coma. Segundo Gustavo, o jovem está estável, mas precisa de cuidados intensivos. >

Todo mundo está arrasado, viemos eu, minha esposa, o pai dele e a madrasta para ficar aqui do lado dele" Gustavo Martins Padrasto da vítima

Em nota, a Guarda Municipal de Vila Velha disse que uma viatura passava pela Rodovia do Sol, em frente ao Shopping Boulevard, parou para prestar apoio. Uma agente do Corpo de Bombeiros que estava no local já prestava os primeiros socorros. Uma faixa da via precisou ser interditada para o atendimento. >

A família tenta localizar a agente do Corpo de Bombeiros que ajudou o jovem. "Ela foi como um anjo, gostaríamos de agradecer, ela foi muito importante", afirmou o padrasto. Ainda conforme Gustavo, testemunhas contaram que o motorista teria tentado fugir após o atropelamento.>

“Parece que o rapaz estava embriagado. O carro parou, ele tentou ligar o carro e não conseguiu. Parece que pegou uma bicicleta para tentar fugir, mas como já tinha gente caminhando na rua, conseguiram conter ele”, relatou.>

Já a Polícia Civil destacou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia 181.>

Atualização 03/06/2025 - 07:58hrs Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar enviou nota explicando por que o motorista que atropelou o jovem foi ouvido e liberado no local. O texto foi atualizado.

