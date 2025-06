15 opções de perfumes para presente no Dia dos Namorados

07

Feelin’ Flame for Him Deo Colônia, de Hinode

Uma fragrância intensa, feita para despertar os sentidos, com sofisticação, através da combinação da davana, que se mistura ao toque suculento do pêssego, enquanto no coração, a lavanda e o calor do benjoim criam um resultado ardente e envolvente. No fundo, as notas amadeiradas de patchouli, cipriol e sândalo, misturadas com a doçura viciante do praliné, deixam uma marca inesquecível de sedução.