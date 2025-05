Cabelos fortes e radiantes: 13 novos produtos para nutrição, brilho e maciez

10

Dry Shampoo Puff, da Briogeo

A anuncia o lançamento no Brasil do shampoo a seco em pó com aplicação precisa e sem aerossol, ideal para retoques rápidos ao longo do dia. Sua fórmula ultrafina e livre de talco, absorve o excesso de oleosidade sem ressecar o couro cabeludo, enquanto o complexo energizante com biotina ajuda a fortalecer os fios e estimular o couro cabeludo. O grande diferencial está no seu aplicador em puff, que permite uma aplicação direcionada e sem desperdício — ideal para retoques na raiz ao longo do dia, inclusive em áreas mais finas ou com fios grisalhos, graças à versão translúcida e à versão com cor, que se adaptam a diferentes tons de cabelo. À venda na Sephora. Preço: R$ 239,00