Como cuidar do cabelo no inverno? Veja dicas para evitar o  ressecamento

Com a chegada dos dias mais frios, a pele não é a única a sofrer com o ressecamento: os cabelos também sentem os efeitos da baixa umidade do ar, do vento gelado e dos banhos quentes. No inverno, é comum que os fios fiquem mais opacos, quebradiços e com tendência à queda. Para preservar a saúde capilar nessa época do ano, é preciso adaptar a rotina de cuidados e escolher bem os produtos.

O que acontece com o cabelo no inverno?

Durante o inverno, as temperaturas mais baixas fazem com que os banhos se tornem mais quentes e demorados — o que, embora confortável, retira a oleosidade natural do couro cabeludo e dos fios. Além disso, o uso frequente do secador e da chapinha tende a aumentar, contribuindo para o ressecamento e a quebra.

Outra possível consequência é o surgimento de caspa, já que o couro cabeludo pode reagir à mudança climática com aumento de oleosidade ou descamação. Sobre o assunto, a Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma:

Sociedade Brasileira de Dermatologia SBD "Durante o inverno, algumas doenças podem aparecer por causa do ressecamento da pele. Entre elas, a dermatite seborreica (caspa), a dermatite atópica, a psoríase e a ictiose."

O cabelo cai mais no inverno?

De acordo com o Independent, jornal britânico, é possível perceber um aumento na queda de cabelo durante o inverno, no entanto, isso não acontece causado pela estação em si. Diversos fatores como a menor exposição solar, que reduz a síntese de vitamina D, essencial para o ciclo capilar, e as mudanças na irrigação sanguínea do couro cabeludo também podem influenciar.

No entanto, vale destacar que uma leve queda sazonal é considerada normal. Caso a perda de cabelo seja intensa ou prolongada, é indicado procurar um dermatologista para investigar causas como deficiência nutricional ou problemas hormonais.

Produtos para hidratar o cabelo nos dias frios

Para combater o ressecamento típico da estação, é importante apostar em produtos que promovam hidratação e nutrição profunda. Aqui estão algumas das nossas sugestões, categorizadas por tipo de produto:

Shampoo e Condicionador

Essa é a base de qualquer rotina capilar e, no frio, devem priorizar fórmulas hidratantes e reconstrutoras. Ingredientes como óleos vegetais, manteigas e até ácido hialurônico ajudam a limpar sem agredir, equilibrar o couro cabeludo e restaurar pontas danificadas. Kits como os da linha Siàge, da Eudora, e Argan Oil System, da Inoar, são boas opções para esse tipo de cuidado mais completo desde a lavagem.

Combo Siàge Nutri Rose Shampoo 400ml + Condicionador 400ml Com Elixir de Rosas e Argila Vermelha, nutre profundamente os fios, repara danos e promove brilho intenso. A combinação de vitaminas e antioxidantes age da raiz às pontas, equilibrando o couro cabeludo e prevenindo pontas duplas. Inoar, Kit Argan Oil System – Shampoo e Condicionador 1L Com óleo de argan, jojoba e manteiga de cacau, hidrata profundamente, reduz o frizz e devolve o brilho. Os ativos penetram na fibra capilar, restaurando fios danificados por calor ou química com toque macio e sedoso. EUDORA Siàge Promopack Hair-Plastia Enriquecido com Bio Hialurônico, o tratamento preenche porosidade, devolve densidade e hidrata em todas as camadas do fio. A fórmula age como uma plástica capilar, reconstruindo a estrutura dos cabelos danificados.

Óleos finalizadores

Essenciais para selar a hidratação e evitar o frizz causado pelo vento e pela mudança de temperatura. Nessa época, prefira fórmulas que combinem nutrição com leveza, como as que levam óleos florais, vegetais ou manteigas em sua composição. Eles podem ser usados após a finalização ou como reparadores ao longo do dia, ajudando a manter os fios mais alinhados e com brilho.

L'Oréal Paris Elseve Óleo Finalizador Óleo Extraordinário Com 6 óleos de flores preciosas, nutre sem pesar, combate o frizz e protege do calor até 230 °C. Ideal como pré-escova ou finalizador, oferece brilho imediato e hidratação profunda para todos os tipos de cabelo. Danos Vorazes Reparador, Lola Cosmetics Com óleo de resina de copaíba, maracujá e hair kombucha, trata danos severos com nutrição desde o interior do fio. Textura leve que sela cutículas, alinha os fios e deixa o cabelo mais brilhoso e maleável.

Máscaras capilares

Estas devem entrar no cronograma ao menos uma vez por semana. Durante o inverno, é importante escolher fórmulas com alto poder de hidratação, reparação e nutrição profunda. Ingredientes como tutano, ceramidas, pantenol, manteigas e óleos ajudam a devolver a maciez e a resistência dos fios, além de prevenir pontas duplas. Máscaras mais densas e enriquecidas, como as das linhas Morte Súbita, Widi Care e Bio Extratus, são excelentes aliadas nesse processo.

Protetores térmicos

Uma dica importante é: não se esqueça do uso de protetores térmicos. Eles também ganham protagonismo nas estações frias, já que o uso de secadores, chapinhas e modeladores se torna mais frequente. O ideal é buscar produtos finalizadores que aliem proteção térmica a outros benefícios, como ação antifrizz, hidratação e memória térmica. Leave-ins multifuncionais, como o Uniq One, ou protetores com alto escudo térmico, como o da linha Lumina da Natura, oferecem fios protegidos sem pesar.

Revlon Profissional Uniq One - Leave-in 150ml Tratamento multifuncional com 10 benefícios, como proteção térmica, controle de frizz e prevenção de pontas duplas. Hidrata, desembaraça, facilita a escova e mantém o cabelo alinhado e brilhante. Protetor Térmico Lumina Natura 150 ml Protege os fios do calor de até 230 °C, acelera a secagem e controla o frizz. Com tecnologia avançada, mantém a textura e prolonga o efeito do penteado, ideal para quem modela os fios com frequência.

Quantas vezes por semana lavar o cabelo?

Uma dúvida comum no inverno é com relação à frequência das lavagens. Por causa do frio, muitas pessoas tendem a lavar o cabelo com menos frequência, mas essa prática pode ser prejudicial, principalmente para quem tem couro cabeludo oleoso. Segundo publicação feita pelo Senac, o mais indicado é de ao menos três vezes na semana.

Também vale evitar dormir com o cabelo molhado ou preso, já que a umidade pode favorecer a proliferação de fungos e enfraquecer os fios.

Dicas para cuidar dos cabelos no inverno

Além dos cuidados com produtos e frequência de lavagem, alguns hábitos fazem toda a diferença na saúde capilar durante o inverno:

Uso de protetores térmicos: ao secar os cabelos, opte por utilizar leave-ins que tenham essa função, ou, se possível deixe os fios secarem naturalmente.

Faça umectações semanais: aplicar óleos vegetais antes da lavagem ajuda a restaurar o brilho e a força dos fios;

Mantenha uma alimentação equilibrada: incluir alimentos ricos em vitaminas e minerais que favoreçam a saúde do couro cabeludo; Segundo a SBD:

Sociedade Brasileira de Dermatologia SBD "O ideal é comer legumes, hortaliças e frutas, alimentos que são fontes de vitaminas e minerais que neutralizam os radicais livres, prevenindo o envelhecimento da pele. As frutas ricas em vitamina C, como o morango, a laranja, a mexerica, o limão e a cereja, entre outras; e vegetais, como o brócolis, o repolho e a cenoura, são exemplos de alimentos para esta estação."



Beba água regularmente: A Sociedade Brasileira de Dermatologia indica a ingestão de no mínimo 2 litros de água por dia, além da diminuição dos banhos quentes.

Por fim, adaptar a rotina de cuidados ao clima é uma forma de preservar não só a beleza dos fios, mas também a saúde do couro cabeludo. Com atenção, é possível manter o cabelo macio, forte e brilhante mesmo nos meses mais frios do ano.

