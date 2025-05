Prepare sua pele para o inverno; veja 10 hidratantes essenciais

As temperaturas já começaram a baixar no país e, com isso, é comum notar a pele mais ressecada, áspera e até mesmo com descamações. Essa condição, somada à redução da umidade do ar em algumas regiões, impacta diretamente a barreira de proteção natural da pele. Conversamos com a Dra Carolina Felipe, dermatologista, para entender por que isso acontece e como adotar uma rotina de cuidados eficaz — com direito a recomendações de produtos ideais para a estação.