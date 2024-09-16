Rosácea: saiba o que é a vermelhidão da pele e como tratá-la

Doença inflamatória crônica da pele, a rosácea costuma afetar as áreas centrais do rosto, como bochecas. Crédito: Shutterstock

Quadro comum entre adultos de 30 a 50 anos, a rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele que costuma afetar as áreas centrais do rosto. A pele mais sensível das bochechas, queixo e testa sofre com uma alteração inflamatória vascular e, por isso, responde com vermelhidão, lesões semelhantes à acne, sensação de ardor e, em casos mais graves, espessamento da pele.

A condição costuma acometer mais as mulheres de pele clara, mas são os homens que desenvolvem as formas mais graves da doença. Ainda que a causa exata da rosácea não tenha sido definida, tampouco haja cura, é possível entender quais seus fatores de risco e gatilhos e, assim, tratá-la adequadamente. "Embora a causa exata seja desconhecida, acredita-se que fatores genéticos, ambientais e imunológicos desempenhem papéis importantes", explica a dermatologista Pauline Lyrio.

Entre os fatores que podem desencadear ou agravar a rosácea, segundo a dermatologista, estão a exposição solar excessiva, temperaturas extremas, estresse emocional, consumo de álcool, alimentos picantes ou muito condimentados, bebidas quentes e o uso de produtos tópicos irritantes.

De acordo com Pauline Lyrio, não há cura definitiva para a rosácea, mas os sintomas podem ser controlados de forma eficaz com tratamento adequado e modificações no estilo de vida.

"O tratamento é personalizado e pode incluir o uso de medicamentos tópicos. Além disso, podemos contar com terapias a laser ou luz intensa pulsada para reduzir a vermelhidão e os vasos aparentes" Pauline Lyrio - Dermatologista

Exposição solar excessiva, estresse e produtos inadequados podem desencadear crises de rosácea Crédito: Shutterstock

Dicas para controlar crises de rosácea

Adotar uma rotina de cuidados que priorizem a pele sensível e incluir o uso diário de protetor solar são pontos essenciais para controlar crises de rosácea. Depois de identificar os gatilhos que podem desencadear o desconforto, de acordo com dermatologistas, é importante garantir um tratamento individualizado.

"Novas crises de rosácea podem ser desencadeadas pelo estresse psicológico, exposição excessiva ao sol ou ao frio, consumo de chocolate e bebidas alcoólicas e também o uso de produtos na pele como cremes e maquiagens. Para rosácea, ou qualquer condição crônica da pele, o melhor caminho para fazer as pazes com a pele é o acompanhamento regular com o dermatologista para que o tratamento seja personalizado e adaptado aos hábitos e estações do ano do paciente", reforça a dermatologista Renata Bortolini.

Os cuidados básicos, segundo a médica, incluem:

Limpeza, hidratação e proteção com filtro solar, todos com produtos a base de fórmulas suaves e calmantes para não agredir a pele Suplementos alimentares antioxidantes e dieta anti-inflamatória também podem ser adaptados pelo médico especialista Por ser mais sensível, não é indicado utilizar ácidos fortes, esponjas de limpeza ou esfoliantes na rotina de limpeza da pele com rosácea

