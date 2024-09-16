Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Rosácea: saiba o que é a vermelhidão da pele e como tratá-la
Inflamação

Rosácea: saiba o que é a vermelhidão da pele e como tratá-la

Caracterizada como uma doença inflamatória crônica, a condição pode causar lesões, sensação de ardor e até espessamento da pele
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

16 set 2024 às 18:56

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 18:56

Rosacea
Doença inflamatória crônica da pele, a rosácea costuma afetar as áreas centrais do rosto, como bochecas. Crédito: Shutterstock
Quadro comum entre adultos de 30 a 50 anos, a rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele que costuma afetar as áreas centrais do rosto. A pele mais sensível das bochechas, queixo e testa sofre com uma alteração inflamatória vascular e, por isso, responde com vermelhidão, lesões semelhantes à acne, sensação de ardor e, em casos mais graves, espessamento da pele.
A condição costuma acometer mais as mulheres de pele clara, mas são os homens que desenvolvem as formas mais graves da doença. Ainda que a causa exata da rosácea não tenha sido definida, tampouco haja cura, é possível entender quais seus fatores de risco e gatilhos e, assim, tratá-la adequadamente. "Embora a causa exata seja desconhecida, acredita-se que fatores genéticos, ambientais e imunológicos desempenhem papéis importantes", explica a dermatologista Pauline Lyrio.
Entre os fatores que podem desencadear ou agravar a rosácea, segundo a dermatologista, estão a exposição solar excessiva, temperaturas extremas, estresse emocional, consumo de álcool, alimentos picantes ou muito condimentados, bebidas quentes e o uso de produtos tópicos irritantes.
De acordo com Pauline Lyrio, não há cura definitiva para a rosácea, mas os sintomas podem ser controlados de forma eficaz com tratamento adequado e modificações no estilo de vida.
"O tratamento é personalizado e pode incluir o uso de medicamentos tópicos. Além disso, podemos contar com terapias a laser ou luz intensa pulsada para reduzir a vermelhidão e os vasos aparentes"
Pauline Lyrio - Dermatologista
Rosácea
Exposição solar excessiva, estresse e produtos inadequados podem desencadear crises de rosácea Crédito: Shutterstock

Dicas para controlar crises de rosácea

Adotar uma rotina de cuidados que priorizem a pele sensível e incluir o uso diário de protetor solar são pontos essenciais para controlar crises de rosácea. Depois de identificar os gatilhos que podem desencadear o desconforto, de acordo com dermatologistas, é importante garantir um tratamento individualizado. 
"Novas crises de rosácea podem ser desencadeadas pelo estresse psicológico, exposição excessiva ao sol ou ao frio, consumo de chocolate e bebidas alcoólicas e também o uso de produtos na pele como cremes e maquiagens. Para rosácea, ou qualquer condição crônica da pele, o melhor caminho para fazer as pazes com a pele é o acompanhamento regular com o dermatologista para que o tratamento seja personalizado e adaptado aos hábitos e estações do ano do paciente", reforça a dermatologista Renata Bortolini. 
Os cuidados básicos, segundo a médica, incluem:
  1. Limpeza, hidratação e proteção com filtro solar, todos com produtos a base de fórmulas suaves e calmantes para não agredir a pele
  2. Suplementos alimentares antioxidantes e dieta anti-inflamatória também podem ser adaptados pelo médico especialista
  3. Por ser mais sensível, não é indicado utilizar ácidos fortes, esponjas de limpeza ou esfoliantes na rotina de limpeza da pele com rosácea
"Se necessário, utilize removedores de maquiagem suaves (preferencialmente água micelar, evitando lenços demaquilantes), um hidratante não comedogênico (com ou sem ativos calmantes) e, claro, um bom protetor solar com fator de proteção mínimo de 30", complementa Pauline Lyrio.

Veja Também

5 dicas para manter a pele hidratada nos dias secos

Conheça os sintomas da trombose e veja como tratar

Veja como evitar a queda das sobrancelhas e mantê-las fortes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas de quiche de vegetais fáceis e deliciosas
Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados