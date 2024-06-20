Tomar banho quente no inverno faz mal para pele? Entenda

Em peles mais ressecadas, não é recomendado o uso de sabonetes comuns diariamente Crédito: Shutterstock

Com a queda das temperaturas durante o inverno , é quase inevitável elevar a temperatura da água do chuveiro e tomar banhos mais quentes e demorados. Mas essa prática comum pode fazer mal a pele.

A dermatologista Priscila Passamani explica que o banho quente estimula o ressecamento da pele, propicia o envelhecimento precoce e pode causar problemas mais sérios como dermatites, eczemas e até feridas.

“A água quente promove a dilatação dos vasos sanguíneos e a abertura dos poros, facilitando a perda da oleosidade natural da pele, o que potencializa seu ressecamento. Nas peles mais maduras, principalmente, que já são naturalmente mais secas, o banho quente não é recomendado de forma alguma”, afirma.

Segundo a dermatologista, a temperatura ideal da água do banho é em torno de 36º, que caracteriza uma água morninha, suficientemente confortável para pele nos dias mais frios.

Priscila explica que, ao contrário do que muita gente pensa, o banho quente não estimula a oleosidade, ele proporciona o ressecamento extremo. “O que acontece, na verdade, é um efeito rebote: o corpo, na tentativa de repor a oleosidade perdida durante o banho quente, passa a produzir mais oleosidade, de uma forma desordenada e prejudicial tanto para pele como para o couro cabeludo”, diz.

Priscila Passamani fala sobre os cuidados com o banho no inverno Crédito: Divulgação Priscila Passamani

"O excesso desta produção de oleosidade descompensada pode causar outros problemas como a dermatite seborreica (caspa), entre outros problemas" Priscila Passamani - Dermatologista

A médica ainda faz um alerta sobre a duração do banho. “Banhos demorados também são prejudiciais para pele. O recomendado é que a duração máxima seja de 10 a 15 minutos por banho, sendo dois banhos por dia mais do que o suficiente no inverno”, aconselha.

Sobre os tipos de produtos de higiene para pele e couro cabeludo durante o inverno, a dermatologista explica que a escolha deve ser individualizada. “De forma geral, em peles mais ressecadas, não recomendamos o uso de sabonetes comuns diariamente e sim um cleansing oil – um óleo de banho, com propriedades de limpeza suave e mais hidrante. O uso do sabonete comum deve ser usado apenas nas partes íntimas e axilas”, diz.