16 produtos para amenizar e cuidar da pele oleosa

COMO CONTROLAR?
HÁBITOS QUE PODEM PIORAR A OLEOSIDADE DA PELE
- Limpeza inadequada da pele no dia-a-dia, como por exemplo, retirada de maquiagem e protetores da pele antes de dormir;
- Não usar o hidratante específico pode piorar a produção excessiva de oleosidade;
- Lavar o rosto em excesso e usar produtos muito adstringentes podem trazer efeito rebote e aumentar a produção de sebo (oleosidade) para suprir o ressecamento excessivo da pele;
- Consumir pouca água também dificulta o controle da oleosidade da pele;
- Uma dieta rica em alimentos gordurosos pode piorar a situação;
- Protetores solares, óleos e cremes hidratantes e produtos de tratamento que não sejam específicos para a pele oleosa podem piorar a situação;
- Consumo excessivo de leite e derivados do leite de vaca, açúcar, amendoins.
VEJA 16 PRODUTOS PARA CUIDAR DA PELE OLEOSA
- Actine Água Micelar, da Darrow. Desenvolvida especialmente para peles oleosas, possui um alto poder de limpeza, que imediatamente remove as impurezas, resquícios de maquiagem e oleosidade. Também controla a produção de óleo e auxilia na diminuição do tamanho dos poros. Preço: R$ 39,90 (200ml), na Amazon (COMPRE AQUI).
- Máscara Facial Purificante Renew, da Avon. Ajuda a reduzir as impurezas da pele. A fórmula exclusiva possui argila branca e chá-verde, que absorvem o excesso de oleosidade. Preço: R$ 43,00, nas Americanas (COMPRE AQUI)
- Tônico de Limpeza Facial Tea Tree, da The Body Shop. Tem óleo de Tea Tree do Quênia, que limpa, tonifica e remove as impurezas, ajudando a prevenir as imperfeições da pele. Contém propriedades purificantes, deixando a pele com aparência matificada e sensação refrescante. Preço: R$ 74,90 (250 ml), na Amazon (COMPRE AQUI).
- Gel De Limpeza Facial Para Pele Oleosa, da Cerave. Remove com eficácia a oleosidade e a maquiagem do dia a dia. Sua fórmula combina ácido hialurônico e niacinamida, que juntos mantém a pele macia e hidratada. Contém as três ceramidas essenciais, que restauram a barreira de proteção natural da pele, proporcionando uma limpeza eficaz que não agride. Preço: R$ 28,90 (150 g), na Americanas (COMPRE AQUI).
- Máscara Facial Para Limpeza e Renovação Detox Total, da Ricca. Promove uma desintoxicação das células, devolvendo a luminosidade e hidratação. A fórmula contém extratos de Camomila e Malaleuca que acalmam, limpam e reduzem a oleosidade da pele. Preço: R$ 8,90, na Amazon (COMPRE AQUI).
- Creme anti-acne e oleosidade, da Acne One. Creme para o controle de tipos de pele propensas a acne e seborreia. A associação de ingredientes estimula a esfoliação do canal pilossebáceo, reduz a produção de sebo, controla a proliferação bacteriana e diminui a vermelhidão. Preço: R$ 177,63, na Americanas (COMPRE AQUI).
- Depore Mat Extreme, da Ada Tina Italy. Com a exclusiva tecnologia de “Tripla Ação Secativa”, combinada ao Zinco PCA, reduz intensamente o brilho da pele de maneira rápida e eficaz. Além disso, o produto ainda conta com a também exclusiva tecnologia “Ultra Matificante”, composta de três tipos de sílicas secativas associadas ao Zinco PCA e à niacinamida, que atuam no controle da oleosidade, na prevenção do sebo excessivo e no efeito matificado para a pele. Preço: R$ 192,78, na Americanas (COMPRE AQUI).
- Nivea Facial Hidratante em Gel. Controla a oleosidade e os ativos do ácido hialurônico e pepino hidratam e promovem uma sensação refrescante. Tem alto poder de hidratação e recupera a beleza natural das peles mistas a oleosas com uma fórmula 100% livre de óleos, que é rapidamente absorvida, promovendo hidratação por 24 horas. Preço: R$ 21,90, na Amazon (COMPRE AQUI).
- Loção Hidratante Lotion Moist Melano CC. Possui Vitamina C pura e o derivado 3-O-Ethyl-Ascorbic Acid. Com ação anti-inflamatória, combina poderosos ingredientes que clareiam, controlam a oleosidade, diminuem a aparência dos poros dilatados, energizam e aumentam a luminosidade da pele. Preço: R$ 88,90, na Amazon (COMPRE AQUI).
- Sébium Night Peel, da Bioderma. Tratamento anti-idade ideal para peles oleosas e indicado para uso noturno. Sua fórmula contém uma alta concentração de ácido glicólico, que acelera a renovação celular, melhora a luminosidade e equilibra a oleosidade, além do Dexpantenol (vitamina B5), que acalma a inflamação, suaviza e hidrata. Preço: R$ 190,90, na Amazon (COMPRE AQUI).
- Sérum Antioxidante Vitamina C Silymarin CF, da SkinCeuticals. É composto com vitamina C pura e é ideal para peles oleosas. Combate a oxidação da pele, enquanto bloqueia o ciclo de oxidação lipidica da pele oleosa, reduzindo a oleosidade em excesso e prevenindo poros dilatados. Além disso, ele tem ação antienvelhecimento, combatendo a perda de firmeza da pele e a formação de rugas. Preço: R$ 285,91, na Americanas (COMPRE AQUI).
- Puriance Control, da Profuse. A fórmula contém a Glocunolactona, um ativo de alta tolerância que promove a renovação celular e tem ação antioxidante de prevenção e redução de sinais do fotoenvelhecimento. Além disso, o produto controla a oleosidade por até 6 horas e remove o brilho e as impurezas. Preço: R$ 27,71 (60 ml), na Americanas (COMPRE AQUI).
- Gel De Limpeza Anti-Acne Vichy Normaderm Phytosolution. Possui textura gel refrescante, que remove a oleosidade sem agredir a pele e combate o reaparecimento da oleosidade e da acne. Indicado para peles oleosas a acneicas. Preço: R$ 84,90 (300 g), na Amazon (COMPRE AQUI).
- Gel de Limpeza Facial Effaclar Alta Tolerância, da La Roche-Posay. É indicado para peles oleosas e sensíveis ou sensibilizadas. Ele limpa suavemente e remove o excesso de oleosidade sem ressecar a pele. Preço: R$ 33,90, na Amazon (COMPRE AQUI).
- Dermopure Gel de Limpeza, de Eucerin. Limpa suavemente de forma eficaz com 30% de redução na oleosidade no longo prazo. Com Ácido Salicílico e 6% de tensoativos anfotéricos, confere uma limpeza suave, mas eficaz na remoção do excesso de oleosidade. Auxilia na remoção de sujeiras e da maquiagem, para uma sensação de limpeza e frescor. Preço: R$ 54,06 (200ml), na Amazon (COMPRE AQUI)
- Gel Esfoliante Facial Theracne, da TheraSkin. Promove uma esfoliação multifuncional - estimula a renovação celular, remove e previne cravos e suaviza a pele, reduzindo a oleosidade. Preço: R$ 83,89, na Amazon (COMPRE AQUI).
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