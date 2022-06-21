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Cuidados especiais

16 produtos para amenizar e cuidar da pele oleosa

Manter uma boa higiene é fundamental para controlar a oleosidade; saiba como cuidar deste tipo específico de pele
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 15:03

Pele oleosa
Pele oleosa tem os poros dilatados em todo o rosto Crédito: Shutterstock
 A pele oleosa é identificada pelo brilho intenso, a sensação pegajosa, poros dilatados e, dependendo do grau de oleosidade, pode causar espinhas e cravos. Para controlar a secreção do sebo, os cuidados se tornam rotineiros.
A dermatologista Karina Mazzini conta que a pele fica oleosa por conta do excesso de produção de sebo pelas glândulas sebáceas, podendo causar cravos e espinhas. Esse tipo de pele pode abrir espaço para processos inflamatórios delicados. "As bactérias que causam a acne e outras infecções são chamadas de "anaeróbicas", que são bactérias que ficam mais confortáveis sem oxigênio. Se a pele está oleosa, os poros ficam obstruídos pelo sebo, o que impede que a pele respire e torna um ótimo ambiente para a proliferação destas bactérias", explica.
Vários fatores causam essa disfunção na pele. "A genética, a má alimentação, o uso de produtos errados, o desequilíbrio hormonal, o excesso de sol, tomar banhos muito quentes, lavar a pele em excesso e o calor são alguns deles", diz Karina Mazzini.
" A pele oleosa é uma característica de pele como qualquer outra. Assim como a pele seca, se ela for controlada com os cuidados diários, não há problema algum. O que acaba complicando é quando há a oleosidade excessiva, que obstrui os poros e acaba infeccionando a pele e causando acnes"

COMO CONTROLAR?

A dermatologista Thayla Campostrini explica que a oleosidade da pele pode depender da constituição genética da pessoa ou por desequilíbrios hormonais ocasionais. "Fatores externos, como o uso de produtos inadequados à pele, falta de higiene, alimentação gordurosa, estimulam a produção de sebo. Ambientes de trabalho quentes, mal ventilados ou a exposição aos vapores de óleos também são as possíveis causas dessa disfunção na pele". 
Além da produção em excesso do sebo, o excesso de sol, a má alimentação e até a mudança climática podem interferir no tipo de pele. E como saber se ela é oleosa ou mista? A médica explica que as oleosas têm os poros dilatados em todo o rosto, além do aspecto úmido e brilhante e a tendência à acne. "Já as peles mistas têm características de oleosidade apenas na zona T - ou seja, testa, nariz e queixo -, enquanto as bochechas e extremidades do rosto são secas", diz Thayla Campostrini. 
Manter uma boa higiene é fundamental para controlar a oleosidade. "Além disso, escolher os produtos que normalizam a secreção sebácea por possuírem ação calmante e suavizante da superfície, muitas vezes espessa e irritada. A atenção deve ser dada ao uso de produtos adequados que não retirem em excesso a gordura da superfície nem causem irritação. A tentativa de se retirar toda a gordura pode provocar um efeito rebote e estimular uma maior produção de gordura para a proteção da pele", diz.
"A maior produção desse sebo é realizada durante a noite, por isso é crucial que a pele seja higienizada antes de dormir, e caso use maquiagem, não esqueça de retirá-la completamente, com uso de água micelar e gel de limpeza ou sabonete específico para este tipo de pele"
A dermatologista conta ainda que uma alternativa para quem deseja melhorar o aspecto oleoso da pele é a realização de esfoliação uma vez na semana, conforme orientação dermatológica.
Karina Mazzini diz que, para controlar o desconforto, é ideal ter uma alimentação balanceada e usar os produtos para pele oleosa indicados pelo dermatologista. "Para amenizar esta condição, alguns procedimentos podem ajudar como peelings e lasers. Outras dicas são: beber muito líquido e fazer uma rotina de cuidados com os produtos adequados para este tipo de pele", finaliza. 

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HÁBITOS QUE PODEM PIORAR A OLEOSIDADE DA PELE 

  1.  Limpeza inadequada da pele no dia-a-dia, como por exemplo, retirada de maquiagem e protetores da pele antes de dormir;

  2. Não usar o hidratante específico pode piorar a produção excessiva de oleosidade;

  3. Lavar o rosto em excesso e usar produtos muito adstringentes podem trazer efeito rebote e aumentar a produção de sebo (oleosidade) para suprir o ressecamento excessivo da pele;

  4. Consumir pouca água também dificulta o controle da oleosidade da pele;

  5. Uma dieta rica em alimentos gordurosos pode piorar a situação;

  6. Protetores solares, óleos e cremes hidratantes e produtos de tratamento que não sejam específicos para a pele oleosa podem piorar a situação;

  7. Consumo excessivo de leite e derivados do leite de vaca, açúcar, amendoins.

VEJA 16 PRODUTOS PARA CUIDAR DA PELE OLEOSA

Produto para pele oleosa
Uma seleção de produtos para cuidar da pele oleosa Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Actine Água Micelar, da Darrow. Desenvolvida especialmente para peles oleosas, possui um alto poder de limpeza, que imediatamente remove as impurezas, resquícios de maquiagem e oleosidade. Também controla a produção de óleo e auxilia na diminuição do tamanho dos poros. Preço: R$ 39,90 (200ml), na Amazon (COMPRE AQUI).

  2. Máscara Facial Purificante Renew, da Avon. Ajuda a reduzir as impurezas da pele. A fórmula exclusiva possui argila branca e chá-verde, que absorvem o excesso de oleosidade. Preço: R$ 43,00, nas Americanas (COMPRE AQUI)

  3. Tônico de Limpeza Facial Tea Tree, da The Body Shop. Tem óleo de Tea Tree do Quênia, que limpa, tonifica e remove as impurezas, ajudando a prevenir as imperfeições da pele. Contém propriedades purificantes, deixando a pele com aparência matificada e sensação refrescante. Preço: R$ 74,90 (250 ml), na Amazon (COMPRE AQUI).

  4. Gel De Limpeza Facial Para Pele Oleosa, da Cerave. Remove com eficácia a oleosidade e a maquiagem do dia a dia. Sua fórmula combina ácido hialurônico e niacinamida, que juntos mantém a pele macia e hidratada. Contém as três ceramidas essenciais, que restauram a barreira de proteção natural da pele, proporcionando uma limpeza eficaz que não agride. Preço: R$ 28,90 (150 g), na Americanas (COMPRE AQUI).

  5. Máscara Facial Para Limpeza e Renovação Detox Total, da Ricca. Promove uma desintoxicação das células, devolvendo a luminosidade e hidratação. A fórmula contém extratos de Camomila e Malaleuca que acalmam, limpam e reduzem a oleosidade da pele. Preço: R$ 8,90, na Amazon (COMPRE AQUI).

  6. Creme anti-acne e oleosidade, da Acne One. Creme para o controle de tipos de pele propensas a acne e seborreia. A associação  de ingredientes estimula a esfoliação do canal pilossebáceo, reduz a produção de sebo, controla a proliferação bacteriana e diminui a vermelhidão. Preço: R$ 177,63, na Americanas (COMPRE AQUI).

  7. Depore Mat Extreme, da Ada Tina Italy.  Com a exclusiva tecnologia de “Tripla Ação Secativa”, combinada ao Zinco PCA, reduz intensamente o brilho da pele de maneira rápida e eficaz. Além disso, o produto ainda conta com a também exclusiva tecnologia “Ultra Matificante”, composta de três tipos de sílicas secativas associadas ao Zinco PCA e à niacinamida, que atuam no controle da oleosidade, na prevenção do sebo excessivo e no efeito matificado para a pele. Preço: R$ 192,78, na Americanas (COMPRE AQUI).

  8. Nivea Facial Hidratante em Gel. Controla a oleosidade e os ativos do ácido hialurônico e pepino hidratam e promovem uma sensação refrescante. Tem alto poder de hidratação e recupera a beleza natural das peles mistas a oleosas com uma fórmula 100% livre de óleos, que é rapidamente absorvida, promovendo hidratação por 24 horas. Preço: R$ 21,90, na Amazon (COMPRE AQUI).
Produto para pele oleosa
Uma seleção de produtos para cuidar da pele oleosa Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Loção Hidratante Lotion Moist Melano CC. Possui Vitamina C pura e o derivado 3-O-Ethyl-Ascorbic Acid. Com ação anti-inflamatória, combina poderosos ingredientes que clareiam, controlam a oleosidade, diminuem a aparência dos poros dilatados, energizam e aumentam a luminosidade da pele. Preço: R$ 88,90, na Amazon (COMPRE AQUI).

  2. Sébium Night Peel, da Bioderma. Tratamento anti-idade ideal para peles oleosas e indicado para uso noturno. Sua fórmula contém uma alta concentração de ácido glicólico, que acelera a renovação celular, melhora a luminosidade e equilibra a oleosidade, além do Dexpantenol (vitamina B5), que acalma a inflamação, suaviza e hidrata. Preço: R$ 190,90, na Amazon (COMPRE AQUI).

  3. Sérum Antioxidante Vitamina C Silymarin CF, da SkinCeuticals. É composto com vitamina C pura e é ideal para peles oleosas. Combate a oxidação da pele, enquanto bloqueia o ciclo de oxidação lipidica da pele oleosa, reduzindo a oleosidade em excesso e prevenindo poros dilatados. Além disso, ele tem ação antienvelhecimento, combatendo a perda de firmeza da pele e a formação de rugas. Preço:  R$ 285,91, na Americanas (COMPRE AQUI).

  4. Puriance Control, da Profuse. A fórmula contém a Glocunolactona, um ativo de alta tolerância que promove a renovação celular e tem ação antioxidante de prevenção e redução de sinais do fotoenvelhecimento. Além disso, o produto controla a oleosidade por até 6 horas e remove o brilho e as impurezas. Preço: R$ 27,71 (60 ml), na Americanas (COMPRE AQUI).

  5. Gel De Limpeza Anti-Acne Vichy Normaderm Phytosolution. Possui textura gel refrescante, que remove a oleosidade sem agredir a pele e combate o reaparecimento da oleosidade e da acne. Indicado para peles oleosas a acneicas. Preço: R$ 84,90 (300 g), na Amazon (COMPRE AQUI).

  6. Gel de Limpeza Facial Effaclar Alta Tolerância, da La Roche-Posay. É indicado para peles oleosas e sensíveis ou sensibilizadas. Ele limpa suavemente e remove o excesso de oleosidade sem ressecar a pele. Preço: R$ 33,90, na Amazon (COMPRE AQUI).

  7. Dermopure Gel de Limpeza, de Eucerin. Limpa suavemente de forma eficaz com 30% de redução na oleosidade no longo prazo. Com Ácido Salicílico e 6% de tensoativos anfotéricos, confere uma limpeza suave, mas eficaz na remoção do excesso de oleosidade. Auxilia na remoção de sujeiras e da maquiagem, para uma sensação de limpeza e frescor. Preço: R$ 54,06 (200ml), na Amazon (COMPRE AQUI)

  8. Gel Esfoliante Facial Theracne, da TheraSkin. Promove uma esfoliação multifuncional - estimula a renovação celular, remove e previne cravos e suaviza a pele, reduzindo a oleosidade. Preço: R$ 83,89, na Amazon (COMPRE AQUI).

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