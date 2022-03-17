Como escolher o melhor sabonete facial para pele oleosa?

O sabonete precisa ser próprio para o rosto Crédito: Shutterstock

Quem tem pele oleosa sabe a dificuldade em escolher os produtos certos pra ela. Ela possui uma superfície mais espessa, com poros dilatados e brilho intenso, principalmente na região conhecida como “zona T”, que inclui a testa, o nariz e o queixo, além de ter uma tendência maior a acne. Também é comum ter a sensação de pele pesada devido à produção excessiva de sebo. Por isso, é preciso um sabonete específico facial para inserir nos cuidados diários. (Confira uma lista de produtos no fim da matéria)

A dermatologista Thayla Campostrini conta que as pessoas que sofrem com a pele oleosa, por terem os poros mais dilatados, têm mais chance de acumular sebo, queratina e células mortas, aumentando a probabilidade de aparecimento de cravos e espinhas. "É importante ter um sabonete específico para pele oleosa, contribuindo para a prevenção da acne. Esse sabonete é essencial para promover uma limpeza profunda dos poros, assim como controlar a oleosidade de forma equilibrada. Também é importante que ele não promova uma agressão intensa, como ressecamento da pele, para evitar o famoso 'efeito rebote'", diz.

Por isso, o produto precisa ser próprio para o rosto, ou seja, evitar usar o sabonete corporal usado no banho. "As pessoas precisam ter um sabonete específico para o rosto. Os sabonetes corporais geralmente são muito agressivos, já que quase todos tem um pH muito diferente da pele do rosto e contêm sulfato", diz Thayla Campostrini.

QUAL ESCOLHER?

Existem sabonetes faciais de várias texturas: em barra, líquido e em gel. Em geral, eles possuem a mesma função, que é a limpeza da pele. Mas quando se trata das suas propriedades, cada um possui características próprias, que influenciam na escolha.

"A textura em gel de limpeza, em geral tem o pH mais próximo da pele, ou seja, ele é menos agressivo. Além disso, ele é mais suave na limpeza, além de fazer menos ou nenhuma espuma. É o tipo mais recomendado para quem sofre com pele sensível, como acometimento de dermatites e com tendência a ressecamento da pele do rosto, mas que ao mesmo tempo precisa de controlar a oleosidade"

O sabonete líquido é um tipo que também tem um pH baixo, próximo dos valores que a própria pele humana apresenta, garantindo uma limpeza uniforme, mais superficial, além de passar uma sensação de refrescância.

A dermatologista Pauline Lyrio conta que os produtos em barra são mais potentes na remoção da gordura. "Por outro lado, costumam ser mais agressivos e provocar maior ressecamento na pele. Isso porque o pH das barras é alcalino e maior que o pH da pele. Costumo indicá-lo mais nos casos de oleosidade corporal, tendo em vista ser mais prático esfregar o dorso com a barrinha na hora do banho", diz.

A médica explica que a vantagem de escolher um produto específico para oleosidade é que ele contempla uma maior gama de ativos direcionados para o controle da oleosidade. Ele é bem diferente dos sabonetes comuns - aqueles que compramos nos supermercados -, que possuem substâncias mais simples voltadas meramente para limpeza das impurezas do dia a dia.

"O sabonete ideal para pele oleosa deve remover a oleosidade e ter eficácia antiacne, sem irritar ou ressecar a pele, respeitando o equilíbrio do pH da pele. Deve conter substâncias adstringentes e com efeito seborregulador, como ácido glicólico, ácido lático, salicílico, LHA, ativos à base de zinco e melaleuca, entre outros", diz Pauline Lyrio.

"A pele oleosa precisa ser higienizada 2 vezes ao dia. Uma limpeza pela manhã, para remover a oleosidade e iniciar a rotina de cuidados com ela limpa logo cedo, e outra limpeza ao final do dia, para remover as impurezas e oleosidade do dia, antes de iniciar o skincare noturno"

A dermatologista diz que, geralmente, é recomendado evitar limpezas excessivas, pois essa prática acaba removendo o manto lipídico, fundamental para manter a hidratação natural da pele. "Além disso, o excesso de limpeza pode causar o indesejado efeito rebote de oleosidade, aquele que ocorre quando a pele fica tão ressecada que o organismo tenta compensar essa condição aumentando a produção de sebo", finaliza Pauline Lyrio.

VEJA 14 OPÇÕES DE SABONETES PARA PELE OLEOSA

Uma seleção de sabonetes para pele oleosa Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva

Uma seleção de sabonetes para pele oleosa Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva