Como escolher o melhor sabonete facial para pele oleosa?

Quem tem pele oleosa sabe a dificuldade em escolher os produtos certos pra ela. Ela possui uma superfície mais espessa, com poros dilatados e brilho intenso, principalmente na região conhecida como “zona T”, que inclui a testa, o nariz e o queixo, além de ter uma tendência maior a acne. Também é comum ter a sensação de pele pesada devido à produção excessiva de sebo. Por isso, é preciso um sabonete específico facial para inserir nos cuidados diários. (Confira uma lista de produtos no fim da matéria)
A dermatologista Thayla Campostrini conta que as pessoas que sofrem com a pele oleosa, por terem os poros mais dilatados, têm mais chance de acumular sebo, queratina e células mortas, aumentando a probabilidade de aparecimento de cravos e espinhas. "É importante ter um sabonete específico para pele oleosa, contribuindo para a prevenção da acne. Esse sabonete é essencial para promover uma limpeza profunda dos poros, assim como controlar a oleosidade de forma equilibrada. Também é importante que ele não promova uma agressão intensa, como ressecamento da pele, para evitar o famoso 'efeito rebote'", diz.
Por isso, o produto precisa ser próprio para o rosto, ou seja, evitar usar o sabonete corporal usado no banho. "As pessoas precisam ter um sabonete específico para o rosto. Os sabonetes corporais geralmente são muito agressivos, já que quase todos tem um pH muito diferente da pele do rosto e contêm sulfato", diz Thayla Campostrini.
QUAL ESCOLHER?
Existem sabonetes faciais de várias texturas: em barra, líquido e em gel. Em geral, eles possuem a mesma função, que é a limpeza da pele. Mas quando se trata das suas propriedades, cada um possui características próprias, que influenciam na escolha.
"A textura em gel de limpeza, em geral tem o pH mais próximo da pele, ou seja, ele é menos agressivo. Além disso, ele é mais suave na limpeza, além de fazer menos ou nenhuma espuma. É o tipo mais recomendado para quem sofre com pele sensível, como acometimento de dermatites e com tendência a ressecamento da pele do rosto, mas que ao mesmo tempo precisa de controlar a oleosidade"
O sabonete líquido é um tipo que também tem um pH baixo, próximo dos valores que a própria pele humana apresenta, garantindo uma limpeza uniforme, mais superficial, além de passar uma sensação de refrescância.
A dermatologista Pauline Lyrio conta que os produtos em barra são mais potentes na remoção da gordura. "Por outro lado, costumam ser mais agressivos e provocar maior ressecamento na pele. Isso porque o pH das barras é alcalino e maior que o pH da pele. Costumo indicá-lo mais nos casos de oleosidade corporal, tendo em vista ser mais prático esfregar o dorso com a barrinha na hora do banho", diz.
A médica explica que a vantagem de escolher um produto específico para oleosidade é que ele contempla uma maior gama de ativos direcionados para o controle da oleosidade. Ele é bem diferente dos sabonetes comuns - aqueles que compramos nos supermercados -, que possuem substâncias mais simples voltadas meramente para limpeza das impurezas do dia a dia.
"O sabonete ideal para pele oleosa deve remover a oleosidade e ter eficácia antiacne, sem irritar ou ressecar a pele, respeitando o equilíbrio do pH da pele. Deve conter substâncias adstringentes e com efeito seborregulador, como ácido glicólico, ácido lático, salicílico, LHA, ativos à base de zinco e melaleuca, entre outros", diz Pauline Lyrio.
"A pele oleosa precisa ser higienizada 2 vezes ao dia. Uma limpeza pela manhã, para remover a oleosidade e iniciar a rotina de cuidados com ela limpa logo cedo, e outra limpeza ao final do dia, para remover as impurezas e oleosidade do dia, antes de iniciar o skincare noturno"
A dermatologista diz que, geralmente, é recomendado evitar limpezas excessivas, pois essa prática acaba removendo o manto lipídico, fundamental para manter a hidratação natural da pele. "Além disso, o excesso de limpeza pode causar o indesejado efeito rebote de oleosidade, aquele que ocorre quando a pele fica tão ressecada que o organismo tenta compensar essa condição aumentando a produção de sebo", finaliza Pauline Lyrio.
VEJA 14 OPÇÕES DE SABONETES PARA PELE OLEOSA
- Sabonete de Limpeza Facial Effaclar Concentrado, da La Roche-Posay. Possui uma fórmula especialmente desenvolvida para peles brasileiras, com uma combinação de Ácido Salicílico, Zinco e LHA, controlando a oleosidade sem agredir a pele e com eficácia antiacne comprovada. Preço: R$ 45,90
- Sébium Gel Moussant Actif, da Bioderma. Possui textura gel que se transforma em uma espuma densa e sensorial ao toque e oferece para peles oleosas e acneicas uma combinação de ácidos com ação profunda. Preço: R$ 69,90
- Puriance Control, da Profuse. Tem na fórmula a Glocunolactona, um ativo de alta tolerância que promove a renovação celular e tem ação antioxidante de prevenção e redução de sinais do fotoenvelhecimento. Além disso, ela atua como fortalecedora, reforçando a função de barreira e mantendo a hidratação natural da pele. Preço R$ 26,90
- Actine Sabonete Líquido, da Darrow. Sua fórmula contém ácido salicílico, extrato de aloe vera e lactato de mentila, por isso, desobstrui os poros, deixa a pele mais lisa, reduz as marcas de expressão e as espinhas. Preço: R$ 59,99
- Cleanance Intense, da Eau Thermale Avène. É um gel de limpeza profunda indicado para pele oleosa ou com tendência a acne. Possui uma combinação exclusiva de ativos inovadores que reduzem a acne, evitam o efeito rebote e garantem ação antioleosidade prolongada. Preço: R$ 59,99
- Gel de Limpeza, da Creamy Skincare. Sua fórmula promove uma eficiente limpeza através de surfactantes suaves e ingredientes hidratantes. O resultado é uma pele limpa, não oleosa e suavemente hidratada. Preço: R$ 59,00
- Sabonete Facial Epidac OC Barra, da Mantecorp. Oferece controle de oleosidade por até 12 horas sem causar ressecamento ou irritações. Sua fórmula contém ácido salicílico associado ao Complexo Oil Control. Ele limpa e purifica a pele, ajudando no combate à acne e desobstrui os poros. Preço: R$ 40,90
- Neostrata Oil Control Intensive Cleanser. Gel de limpeza profunda para peles mistas a oleosas que limpa profundamente e desobstrui poros, reduz a oleosidade e o brilho da pele, promove esfoliação suave para auxiliar na renovação da pele e reduzir imperfeições características da pele oleosa. Preço: R$ 57,99
- Oily Solution Sabonete Equilibrante, da Adcos. Limpa profundamente sem agredir, auxiliando no controle da oleosidade excessiva da pele oleosa. Sua fórmula promove um cuidado efetivo e não agressivo, minimizando as irregularidades da pele oleosa sem ressecar ou causar efeito rebote. Preço: R$ 99,00
- Beauty Oil Cleansing Oil, da PL. Formulado com ingredientes antioxidantes, proporciona uma pele limpa, nutrida e macia. Auxilia na remoção de cravos e no controle da oleosidade, sem obstruir os poros. Preço: R$ 94,00
- Sabonete Glycolique, de Dermage. Tem fórmula enriquecida em ácido glicólico a 5,7% para tratar peles oleosas. O ativo promove esfoliação química suave da pele renovando as células, promovendo limpeza facial profunda, auxiliando na desobstrução dos poros e proporcionando mais luminosidade. Preço: R$ 69,90
- Espuma Facial Control Skin, da Simple Organic. Desenvolvida para as peles mistas e oleosas, limpa os poros, auxilia no controle da oleosidade sem ressecamento e ainda suaviza marcas, manchinhas de acne e possui potente atividade cicatrizante. Preço: R$ 85,00
- Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control, da Galderma. Com ingredientes que evitam o brilho excessivo da pele, o sabonete evita cravos e espinhas, deixa a pele limpa e matificada, controla a oleosidade e possui efeito adstringente. Além disso, sua fórmula deixa uma sensação de frescor na pele. Preço: R$ 24,65
- Barra de Limpeza Facial para pele oleosa, da B.O.B. Remove impurezas, toxinas e resíduos de poluição, controlando a oleosidade, o óleo essencial de melaleuca e o carvão ativado garantem efeito matte à pele, o resultado é uma pele sequinha e bem cuidada. Preço: R$ 35,90