Inverno começa nesta quinta (20) com temperaturas acima da média no ES

Inverno começa nesta quinta (20), mas temperaturas baixas não devem se firmar no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

TV Gazeta, o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (incaper), falou sobre como deve ser o inverno para os capixabas. inverno começa nesta quinta-feira (20) às 17h51 e muita gente estava ansiosa para tirar o casaco do guarda-roupas na estação mais fria do ano. O morador do Espírito Santo , principalmente da Grande Vitória , no entanto, não deve se animar com temperaturas baixas. Em entrevista ao programa Bom dia ES, da, o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (incaper), falou sobre como deve ser o inverno para os capixabas.

De acordo com Hugo, mesmo já tendo seu ciclo encerrado, o El Niño ainda deve influenciar o tempo nos próximos dois meses. "Se formos levar em consideração os eventos climáticos que influenciam as temperaturas, o fenômeno El Niño teve finalizado seu período de configuração. Esse fenômeno é responsável pelas temperaturas acima da média. Mesmo encerrando seu ciclo no final de maio, ele tem um processo de mudança muito lento se comparado a uma mudança meteorológica, igual quando falamos de uma previsão de chuva ou de calor.

Ainda segundo o meteorologista, a mínima na Região Metropolitana de Vitória deve ficar entre os 15°C e 17°C. Para quem gosta de um friozinho, porém, ele tranquiliza. "Isso não quer dizer que não teremos passagem de massas de ar frio por aqui. Mas as massas que passarem pelo Estado não devem ser tão influentes, ou, mesmo se tivermos a influência delas, elas não devem perdurar por muito tempo", afirmou.

E recomenda: quem busca um frio mais intenso no Espírito Santo, o jeito é ir para a Região Serrana. "Nas regiões de Pedra Azul, Venda Nova, Domingos Martins, a gente pode ter esse friozinho. A gente até espera esse frio em todo o Espírito Santo. Mas, de acordo com a tendência dos modelos climáticos, a gente vai ter pouca frequência desses eventos frios", indica Hugo.

"Ventória"

Uma das características que podem ser aguardadas no inverno no Estado, está ligada a um dos apelidos mais famosos da Capital, "ventória". Os ventos em Vitória devem se intensificar, de acordo com o especialista.

"Vamos sentir as forças dos ventos em dois momentos: nos dias de tempo aberto, que normalmente são os ventos predominantes de nordeste. Eles são bem mais intensos, tanto que a previsão do tempo para essa semana tem destaque para o aumento da intensidade dos ventos. O outro momento é quanto vem aquele vento sul, que costuma ser gelado, que aumenta a sensação de frio", explica Hugo.

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