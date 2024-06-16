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Saúde

Aprenda 3 chás para ajuda a prevenir doenças no inverno

Veja receitas que podem auxiliar na defesa do organismo na época do ano com temperaturas mais baixas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jun 2024 às 18:00

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 18:00

Imagem Edicase Brasil
Chá de echinacea com gengibre e limão Crédito: KRIACHKO OLEKSII | Shutterstock
Durante o inverno, gripes, resfriados e outras doenças respiratórias são particularmente comuns devido às temperaturas mais baixas. O ar seco típico dessa estação resseca as mucosas do sistema respiratório, tornando-as mais vulneráveis à invasão de vírus e bactérias. Além disso, as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo para se proteger do frio, o que facilita a transmissão de patógenos de uma pessoa para outra.
O farmacêutico homeopata Jamar Tejada (Tejard) afirma que algumas ervas podem ajudar a prevenir gripes e doenças respiratórias que podem aparecer com a mudança brusca de temperatura. “Algumas ervas são conhecidas por ajudar a fortalecer as defesas do corpo e prevenir doenças comuns associadas a essas mudanças climáticas”, diz.
A seguir, o profissional ensina como preparar em casa alguns chás para ajudar a prevenir doenças típicas desta época do ano. Confira!

Chá de echinacea com gengibre e limão

A echinacea ajuda a fortalecer o sistema imunológico, enquanto o gengibre é rico em propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.

Ingredientes

  • 250 ml de água
  • 1 colher de chá de folhas de echinacea
  • 1 colher de chá de gengibre fresco picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

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Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione a echinacea e o gengibre e ferva por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Chá de sabugueiro com hortelã Crédito: unpict | Shutterstock

Chá de sabugueiro com hortelã

O sabugueiro tem propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. A hortelã, por sua vez, possui propriedades antivirais e ajuda a aliviar sintomas respiratórios.

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores de sabugueiro
  • 1 colher de chá de folhas de hortelã
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione as flores de sabugueiro e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de hortelã , tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de alho com limão e mel

O alho tem ações antibacterianas, antivirais e imunomoduladoras.

Ingredientes

  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de mel
  • 250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Adicione o alho e ferva por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.

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